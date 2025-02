Ancelotti anuncia retorno de Mbappé ao Real Madrid após ausência inusitada

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, anunciou o retorno de Mbappé aos treinos e revelou que o francês está disponível para jogar. O atacante desfalcou os Merengues no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, quando passou por uma cirurgia dentária que o deixou de fora do treinamento da equipe na terça-feira (25).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kylian Mbappé está de volta. Ele está disponível para jogar e animado para ajudar, como sempre revelou Ancelotti

➡️ Ex-Real Madrid aconselha Vini Jr sobre futuro de carreira na Arábia

O francês poderá retornar ao time titular neste sábado (1), pelo Campeonato Espanhol contra o Betis, em Sevilha. Ele é o artilheiro do Real Madrid nesta temporada, com 28 gols em 39 jogos.

continua após a publicidade

A cirurgia de Mbappé, segundo o jornal espanhol "Marca", foi simples e não precisou tirá-lo dos planos do Real Madrid por muito tempo. Apesar do desfalque, o craque viajou com o time para o confronto contra a Real Sociedad, pelas semifinais da Copa do Rei. Porém, ele descansou e deu lugar a Endrick, que voltou a titularidade e marcou o gol da vitória.

Outros desfalques do Real Madrid

Já sem poder contar com o espanhol Dani Carvajal e o brasileiro Éder Militão até o final da temporada, o time da capital espanhola também tem o desfalque do meia Dani Ceballos para os próximos dois meses.

continua após a publicidade

Outro craque do Real Madrid também ficou de fora dos treinos e do duelo da copa nacional, assim como Mbappé. Foi o caso de Courtois, que também desfalcou e não treinou com o time. O goleiro belga não joga a Copa do Rei e Lunin, entrou na vaga de titular na meta espanhola.

Agora, os jogadores poderão estar em plenas condições físicas para o confronto contra o Real Betis, por La Liga, onde o Real Madrid briga pelo título, e para o duelo contra o Atlético de Madrid, pelo jogo de ida das oitavas da Champions League.