Neste sábado (20), às 16h45 (horário de Brasília), a Udinese recebe o Milan no Bluenergy Stadium, em Udine (ITA), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Os visitantes vivem momento positivo, com três vitórias seguidas, e estão em terceiro, com 42 pontos; os donos da casa, por outro lado, estão em 16º, com 18 pontos, apenas um a mais em relação ao Verona, primeiro time na zona do rebaixamento. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.