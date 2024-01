- Isso estava me alimentando ainda mais. Quer dizer, se eu cometesse um erro, eu admitiria e, claro, diria que cometi um erro, levanto a mão, peço desculpas ou algo assim. Mas se as críticas viessem sem nenhuma razão específica, eu acho, então eu simplesmente continuaria na direção que escolhi, e pronto. Eu sabia e sei hoje que não pode ter todo mundo gostando de você, de quem você é, de como você joga, de como você se comporta, do que você fala. É normal. Somos todos diferentes. Todos temos preferências diferentes. No que diz respeito ao nível de confiança e revelação de Shelton, não me importo nem um pouco. Eu acho ótimo. Você tem que acreditar. Eu sou totalmente a favor disso. Eu apoio 100% um jovem jogador entrando em quadra, como Prizmic fez outra noite contra mim, e Shelton está acreditando em suas capacidades de que ele pode desafiar os melhores jogadores do mundo. Eu não gosto nada disso. Mas há obviamente algum tipo de linha, linha não visível, de comportamento aceitável, eu acho, em relação ao outro jogador. Se um jogador ultrapassar essa linha, obviamente isso começa a ser irritante. É quando você reage ou não reage, tanto faz. Depende apenas. Mas sou totalmente a favor de que os jovens jogadores demonstrem confiança e falem, sempre com respeito, com os jogadores mais velhos que estão no tour, mas confiantes em si mesmos e no seu tênis.