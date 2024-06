Turquia e Geórgia se enfrentam na abertura do grupo F (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 07:00 • Dortmund (ALE)

Nesta terça-feira (18), às 13h (horário de Brasília), Turquia e Geórgia se enfrentam no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), em jogo válido pela abertura do grupo F da Eurocopa. As duas equipes não são favoritas para se classificar, já que a chave ainda conta com Portugal de Cristiano Ronaldo, e a boa geração da República Tcheca; entretanto, uma vitória na estreia pode aumentar as chances de qualificação ao mata-mata. O jogo terá transmissão da CazéTV.

✅ FICHA TÉCNICA

Turquia x Geórgia

1ª rodada - Grupo F - Eurocopa



🗓️ Data e horário: terça-feira, 18 de junho de 2024, às 13h (horário de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

📺 Onde assistir: CazéTV

🟨 Arbitragem: Facundo Tello (árbitro); Gabriel Chade e Ezequiel Brailovsky (auxiliares); Donatas Rumsas (quarto árbitro); Hernández Hernández, Martínez Munuera e David Coote (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TURQUIA (Técnico: Vincenzo Montella)

Mert Günok; Kaan Ayhan, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci e Ferdi Kadioglu; Salih Özcan e Hakan Çalhanoglu; Arda Güler, Kenan Yildiz e Kerem Aktürkoglu; Baris Alper Yilmaz



GEÓRGIA (Técnico: Willy Sagnol)

Giorgi Mamardashvili; Solomon Kvirkvelia, Guram Kashia e Lasha Dvali; Otar Kakabadze, Otar Kiteishvili, Giorgi Kochorashvili, Levan Shengelia e Giorgi Chakvetadze; Khvicha Kvaratskhelia e Georges Mikautadze