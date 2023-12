✅ GRUPO C: VALE TUDO

Talvez a disputa mais equilibrada da fase de grupos esteja no grupo C. O Real Betis lidera com nove pontos, enquanto o Rangers, com um a menos, vem logo atrás. Em terceiro, o Sparta Praga tem sete; o Aris Limassol, do Chipre, é o lanterna, com apenas quatro. Os espanhóis recebem os escoceses na Andaluzia, para buscar a garantia da primeira posição. Em caso de empate, quem pode se beneficiar é a equipe tcheca, que vai ao Chipre buscar as possibilidades de primeira colocação. O Limassol, por sua vez, quer fazer o resultado necessário pela vaga na Conference.