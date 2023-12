Uma das grandes curiosidades a respeito do jogador é sua filiação. Damián Bobadilla é filho de Aldo Bobadilla. Goleiro e paraguaio também, esteve presente em duas Copas do Mundo. Mas o que chama atenção mesmo foi a passagem do pai do - possível -, futuro reforço do Tricolor, pelo Corinthians em julho de 2010. No entanto, Aldo nem chegou a entrar em campo.