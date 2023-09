Carlo Ancelotti já não tem a mesma unanimidade de antes. Campeão da Champions em 2021-22, o italiano perdeu força após a queda no último continental para o Manchester City e um desempenho irregular na La Liga. A CBF considera 'Carletto' como certo a partir do segundo semestre do próximo ano para assumir a Seleção Brasileira. Com o contrato expirando ao fim de junho, o técnico do Real foi questionado em coletiva sobre o assunto, mas optou por desconversar.