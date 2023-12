Agora, após 53 anos, o Cruzeiro poderá contar com um técnico argentino em campo. O principal alvo é o Fernando Gago, que estreou como treinador em 2021, no Aldosivi, da Argentina. Desde então, Gago esteve no Racing, em que teve 116 jogos, 55 vitórias, 34 empates e 27 derrotas.