‘Todo Poderoso Timão’: conquista do Mundial do Corinthians completa 25 anos

No dia 14 de janeiro de 2000, a Fiel comemorou a sua maior conquista até então. Naquela data, o Corinthians superou o Vasco nos pênaltis, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro, e levantou o troféu do Mundial de Clubes da Fifa.

Passados 25 anos daquela data, marcas daquela conquista podem ser vistas até hoje entre os torcedores, mesmo nos que não tinham idade para acompanhar a partida. Uma delas é o canto "Todo Poderoso Timão", que embala as arquibancadas da Neo Química Arena, entoado pela primeira vez naquela decisão.

Cerca de 75.000 torcedores estiveram no Maracanã naquela noite de sexta-feira. Entre os presentes, havia milhares de corinthianos que praticamente dividiram o estádio com vascaínos. Para apoiar o Timão, a Fiel criou o novo canto que praticamente ditou a 'trilha sonora' da decisão.

Campanha e expectativa

O Mundial de Clubes da Fifa foi o primeiro organizado pela máxima entidade do futebol. Disputado no Brasil, o torneio reuniu oito equipes, entre elas os gigantes europeus Real Madrid e Manchester United. Os times foram divididos em dois grupos com quatro representantes. Todas as partidas foram disputadas no Maracanã, no Rio de Janeiro, e no Morumbi, em São Paulo.

O campeonato aconteceu entre os dias 5 e 14 de janeiro. A Fiel ainda estava em êxtase com a conquista do tricampeonato do Brasileirão, conquistado sobre o Atlético-MG. A última partida daquela competição ocorreu no dia 22 de dezembro de 1999, um empate em 0 a 0 entre as equipes. O Corinthians tinha uma expectativa tão grande que, antes da estreia no Mundial, o Lance! estampou: "o Trimão quer o mundo".

Sem férias, o elenco do Timão terminou a competição pensando no Mundial. Na primeira fase, o Corinthians estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Raja Casablanca, do Marrocos, com gols de Luizão e Fábio Luciano.

No segundo jogo, o maior desafio do clube alvinegro: o Real Madrid. Antes da partida, em uma conversa com Vampeta, Edílson declarou que Christian Karembeu, volante do time merengue e campeão da Copa do Mundo com a França em 1998, não era um bom jogador. A história repercutiu, e Juan Oveja, então vice-presidente do clube espanhol, declarou que não conhecia o brasileiro e que ele "precisaria de três vidas para chegar ao mesmo nível de Karembeu".

Instigado pela provocação pública. Edílson não deixou barato. O jogo terminou empatado por 2 a 2. Os dois gols do Timão foram marcados pelo 'Capetinha', que em um deles aplicou uma caneta no francês e marcou na saída de Casillas. Anelka balançou as redes para o Real Madrid.

Na última partida, o Corinthians venceu o Al-Nassr, da Arábia Saudita, por 2 a 0, com gols de Ricardinho e Rincón. O Timão terminou a primeira fase com o mesmo número de pontos do Real Madrid, mas se classificou para a final por ter um saldo de gols superior: 4 contra 3 do clube espanhol.

O Vasco se classificou na outra chave após eliminar Necaxa, do México, Manchester United, da Inglaterra, e South Melbourne, da Austrália.

A decisão

Em campo, dois times repletos de craques. No lado paulista, o Corinthians entrou em campo com Dida; Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kléber; Rincón, Vampeta, Marcelinho Carioca e Ricardinho; Luizão e Edílson. A equipe era treinada por Oswaldo de Oliveira.

O Vasco de Antônio Lopes iniciou a partida com Helton; Paulo Miranda, Odvan, Mauro Galvão e Gilberto; Amaral, Felipe, Juninho Pernambucano e Ramón; Edmundo e Romário.

A partida e a prorrogação foram bastante truncadas, sem grandes chances de gols para ambos os lados. Nos pênaltis, o Corinthians levou a melhor após Edmundo chutar a última cobrança para fora. Rincón levantou o troféu e o título ficou eternizado na memória da Fiel.

Repercussão

Dida foi nomeado pela Fifa como o melhor goleiro da competição. Com três gols no torneio, Edílson terminou na artilharia da competição com três gols, junto a Anelka do Real Madrid, e, além disso, foi escolhido como o Bola de Ouro do torneio.

Os jogadores que defenderam o Corinthians naquela campanha são lembrados até hoje pela Fiel. Rincón, colombiano que teve o papel de ser o capitão do Timão naquela conquista, é considerado um ídolo dos torcedores. O ex-volante faleceu no 13 de abril de 2022, por consequências de um acidente automobilístico.

