Três seleções garantem vaga na Copa e próxima Data Fifa ganha caráter decisivo

Na recém-encerrada Data Fifa, Nova Zelândia, Irã e Argentina garantiram vaga para a Copa do Mundo de 2026. Em junho, as seleções voltam a campo para novos jogos de Eliminatórias, que podem ser decisivos em busca de vaga no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

Neste artigo, o Lance! prepara um guia do que vem pela frente na próxima Data Fifa e nas Eliminatórias da América do Sul, Europa, Ásia, África e América do Norte/Central.

Eliminatórias da América do Sul

Classificados: Argentina

Quem pode se classificar na próxima Data Fifa: Brasil, Equador, Uruguai, Paraguai e Colômbia

Com o empate entre Bolívia e Uruguai, a Argentina garantiu uma vaga de forma matemática na próxima Copa do Mundo. Apesar da derrota para a Albiceleste, o Brasil também tem chances de se classificar na próxima Data Fifa em caso de vitórias nos dois próximos jogos e um tropeço da Venezuela.

Eliminatórias da Europa

Classificados: Ninguém

Quem pode se classificar na próxima Data Fifa: Ninguém

Na Europa, seleções que disputaram a Liga das Nações, como Alemanha, Itália, Espanha, Holanda, Portugal, Dinamarca, França e Croácia, nas últimas semanas fazem suas estreias nas Eliminatórias. No entanto, o destaque fica com a Inglaterra, que já venceu duas partidas no torneio e pode dar mais um passo rumo a vaga na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Eliminatórias da Ásia

Classificados: Japão e Irã

Quem pode se classificar na próxima Data Fifa: Coreia do Sul/Jordânia/Iraque, Uzbequistão/Emirados Árabes, Austrália/Arábia Saudita

Com três grupos divididos em seis seleções, as duas primeiras colocadas se classificam diretamente ao Mundial de 2026. As duas últimas rodadas da Terceira Fase serão disputadas em junho e decidirão as outras quatro equipes que disputarão o principal torneio de futebol do mundo no ano que vem.

Por outro lado, os 3º e 4º colocados de cada grupo se classificarão para a Quarta Fase, em que serão divididos em dois grupos com três seleções. Nessa altura do torneio, as equipes se enfrentaram em jogos únicos e os líderes de cada chave também conquistarão vaga para o Mundial de 2026, mas essa etapa será disputada apenas no segundo semestre.

Eliminatórias da África

Classificados: Ninguém

Quem pode se classificar na próxima Data Fifa: Egito, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana

As Eliminatórias Africanas foram divididas em nove grupos com seis seleções, sendo que apenas o líder de cada chave avança automaticamente para a próxima Copa do Mundo. Por outro lado, as quatro melhores vice-líderes de cada grupo disputarão uma repescagem continental para saber quem participará da repescagem final para o Mundial de 2026.

No entanto, as Eliminatórias Africanas serão retomadas somente em setembro, em que as equipes disputarão as 7ª e 8ª rodadas da competição e restarão outras duas rodadas a serem jogadas no segundo semestre. O destaque fica com o Egito, que lidera o Grupo A e enfrenta Burkina Faso, que é vice-líder da mesma chave, na 8ª rodada e pode se garantir na Copa do Mundo do ano que vem.

Eliminatórias da América do Norte/Central

Classificados: Estados Unidos, México e Canadá (Países-sede da Copa do Mundo de 2026)

Quem pode se classificar na próxima Data Fifa: Ninguém

As Eliminatórias da América do Norte/Central voltam a acontecer em junho, embora não tenha tido jogos pela competição na Data Fifa de março. As seleções disputarão as três últimas rodadas da Segunda Fase em busca de classificação para a Terceira Fase.

Na etapa atual, 30 equipes foram divididas em seis grupos com cinco seleções, que disputam jogos únicos. Os dois primeiros colocados se classificarão para a Terceira Fase, que contará com 12 equipes divididas em três chaves, onde os líderes de cada chave conquistarão vaga para a próxima Copa do Mundo.