O Barcelona retornou para a sua casa após quase três anos fechado. Nesta sexta-feira, o clube abriu as portas do Camp Nou para receber mais de 20 mil de torcedores, que esgotaram todos os ingressos postos à venda, para um treino aberto no estádio, que ainda não tem data para receber sua primeira partida.

A última vez que o Barcelona mandou um jogo no Camp Nou foi no dia 28 de maio de 2023, quando venceu o Mallorca por 3 a 0. Há dois anos, o clube manda seus jogos no Estádio Olímpico Lluís Companys, localizado em Montjuic.

Um dado curioso é que vários jogadores do elenco atual nunca disputaram uma partida na casa do Barça devido ao tempo de reforma, como Fermín López e Pau Cubarsí, da base, e Joan García e Dani Olmo. Lamine Yamal, inclusive, um dos principais nomes do elenco catalão, atuou em toda sua carreira apenas 11 minutos na casa do clube.

Lamine Yamal durante treinamento no Camp Nou (Foto: Reprodução/Barcelona)

Durante entrevista no estádio, o presidente Joan Laporta comentou que pretende organizar uma partida especial para homenagear Lionel Messi. A última vez que o craque argentino disputou seu último jogo no Camp Nou foi dia 16 de maio de 2021, quando ele também marcou seu último gol no estádio. Atualmente, ele defende o Inter Miami, da MLS.

— Seria uma bela maneira de inaugurar o Camp Nou, com uma homenagem ao Messi e o estádio lotado. Ficaria muito feliz em organizar uma partida para o Leo.

Veja imagens do Camp Nou

Torcida com elenco do Barcelona no Camp Nou (Foto: Reprodução/Barcelona

Vista da arquibancada do Camp Nou com a presença do público (Foto: Reprodução/Barcelona

Torcedores do Barcelona presentes no treino no Camp Nou (Foto: Reprodução/Barcelona

Vista da arquibancada do Camp Nou no treino do Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

