Barcelona pode ser campeão de La Liga na próxima rodada ou em clássico com Real Madrid; veja
Com 11 pontos de vantagem, Barça pode garantir o troféu com tropeço do Real Madrid
A soberania do Barcelona na atual temporada de La Liga está prestes a ser coroada. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Getafe na 33ª rodada, a equipe catalã abriu 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid (85 a 74). Faltando apenas cinco rodadas para o fim do campeonato, o grito de "campeão" pode sair da garganta da torcida culé muito antes do esperado.
O cenário é de total otimismo na Catalunha. Com 15 pontos em disputa, o Barça tem "match point" já no próximo final de semana.
Existem dois caminhos principais para o título ser selado nos próximos dias:
Título na 34ª rodada: O Barcelona visita o Osasuna no sábado (02/05). Se vencer e o Real Madrid tropeçar (empate ou derrota) contra o Espanyol no domingo (03/05), o Barça garante matematicamente o troféu.
Título no El Clásico: Caso ambos vençam seus compromissos no próximo final de semana, a decisão fica para o dia 10 de maio. No Camp Nou, um triunfo do Barcelona sobre o Real Madrid daria o título aos donos da casa diante de seu maior rival, restando apenas três rodadas para o fim.
Apesar da proximidade da taça, Hansi Flick lida com problemas no departamento médico. A joia Lamine Yamal, com lesão na coxa, está fora do restante da temporada, embora não preocupe a seleção espanhola para a Copa do Mundo.
Por outro lado, há uma ponta de esperança para o clássico: o brasileiro Raphinha. Em fase final de recuperação de lesão muscular sofrida na Data FIFA, o atacante deve retornar aos treinos na próxima semana e a expectativa é que ele esteja em campo.
Próximos jogos do Barcelona (85 pts):
Osasuna (F) - 02/05
Real Madrid (C) - 10/05
Alavés (F) - 13/05
Real Betis (C) - 17/05
Valencia (F) - 24/05
Próximos jogos do Real Madrid (74 pts):
Espanyol (F) - 03/05
Barcelona (F) - 10/05
Real Oviedo (C) - 14/05
Sevilla (F) - 17/05
Athletic Bilbao (C) - 24/05
🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
