Drama na Championship: clube do 'Deadpool' e ex-Premier League brigam por acesso

Após 45 rodadas e uma maratona de 267 dias, a segunda divisão do Campeonato Inglês chega à sua última jornada com o título já decidido – o Coventry City garantiu o acesso antecipado como campeão – mas três equipes ainda disputam o segundo lugar e a vaga restante na Premier League. Ipswich Town, Millwall e Middlesbrough entram em campo neste sábado (2) separados por apenas dois pontos, em um dos finais mais equilibrados da história recente da competição.

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O Ipswich Town lidera a briga com 81 pontos, ocupando atualmente a vice-liderança. O Millwall vem logo atrás, com 80 pontos, enquanto o Middlesbrough soma 79. A vantagem do Ipswich no saldo de gols (+30, contra +13 do Millwall e +25 do Middlesbrough) funciona como um trunfo importante na reta final.

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O cenário reúne três histórias distintas: o Ipswich busca o retorno imediato à elite após ter subido e descido na temporada anterior; o Millwall tenta voltar à primeira divisão pela primeira vez em 36 anos; e o Middlesbrough quer encerrar um jejum de nove anos fora da Premier League.

Ipswich depende apenas de si para garantir acesso

A conta para o Ipswich Town é direta: vencer o QPR no Portman Road, estádio em Ipswich, leste da Inglaterra, e assegurar o retorno imediato à primeira divisão. O adversário, na 14ª posição, não vence há cinco partidas e não tem mais objetivos na temporada. O QPR perdeu seus últimos três jogos e chega desmotivado para o confronto.

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O clube já esteve nesta situação em duas ocasiões recentes, mas esta temporada impõe uma pressão diferente. O elenco atual, mais caro do que o time que subiu anteriormente, carrega a expectativa de que o acesso era obrigatório. O investimento feito pela diretoria foi elevado, e a permanência na segunda divisão por mais um ano seria considerada um fracasso.

O time também chega desgastado fisicamente. A partida de sábado será a oitava do campeonato em menos de um mês, com cinco desses jogos fora de casa. A sequência incluiu viagens longas e jogos contra adversários difíceis, o que exigiu muito do elenco. Apesar disso, o Ipswich tem o melhor retrospecto como mandante da liga ao lado do Coventry, com 47 pontos conquistados em 22 jogos no Portman Road.

Jogadores do Ipswich Town comemorando na Championship (Foto: Reprodução/X)

Os números recentes do QPR também favorecem os donos da casa. A equipe visitante sofreu 12 gols nos últimos cinco jogos e não demonstrou reação sob pressão. O histórico de confrontos entre as equipes aponta para um equilíbrio relativo, mas o momento atual torna o Ipswich amplo favorito.

Millwall e Middlesbrough dependem de combinações

O Millwall, clube do sul de Londres, ainda mantém chances reais, mas precisa vencer o já rebaixado Oxford United no The Den, seu estádio no bairro de Bermondsey, e torcer por um tropeço do Ipswich. O saldo de gols desfavorável em relação ao rival direto tira qualquer outra possibilidade – os londrinos precisam que o Ipswich perca pontos.

O Oxford United está na lanterna da Championship e já teve seu rebaixamento confirmado. A equipe soma apenas 32 pontos em 45 jogos, com o pior ataque da competição. O Millwall, por sua vez, tem o melhor retrospecto como visitante da liga, mas também construiu uma defesa sólida em casa. O clube não perde no The Den há oito jogos e sofreu apenas 18 gols em 22 partidas como mandante.

O clube londrino não joga na primeira divisão desde 1990 e não disputava os playoffs desde 2002. Uma eventual promoção colocaria fim a um dos jejuns mais longos da segunda divisão inglesa. O Millwall já acumula 14 vitórias em casa nesta temporada, o que aumenta a confiança para a partida decisiva.

O Middlesbrough, cidade do nordeste da Inglaterra, enfrenta a missão mais difícil. O time visitará o Wrexham, que também luta por uma vaga nos playoffs, e precisa vencer. Além disso, depende de derrotas de Ipswich e Millwall. Uma combinação de empate do Ipswich com vitória do Middlesbrough exigiria que o time do técnico Kim Hellberg superasse uma diferença de cinco gols no saldo.

O Middlesbrough esteve na zona de acesso direto durante 35 das 45 rodadas, liderando a tabela em três momentos diferentes. No entanto, uma sequência de apenas quatro pontos conquistados em 21 possíveis entre 11 de março e 19 de abril o fez cair para a quarta posição. As derrotas para times da parte de baixo da tabela foram decisivas para essa queda.

Nas duas últimas rodadas, no entanto, o Middlesbrough mostrou sinais de recuperação. Venceu o Sheffield Wednesday por 1 a 0 e goleou o Watford por 5 a 1 fora de casa. O desempenho ofensivo voltou a funcionar, com destaque para a movimentação do ataque e a eficiência nas finalizações. A questão é se essa reação veio tarde demais.

O adversário da vez, o Wrexham, clube galês que disputa a Championship pela primeira vez em sua história após duas promoções consecutivas, também tem seus próprios objetivos. A equipe está na sexta posição, com 70 pontos, mesma pontuação do Hull City, e precisa vencer para não depender de outros resultados. Isso torna o confronto ainda mais difícil para o Middlesbrough, que enfrentará um time igualmente motivado.

Disputa pelos playoffs também está em aberto

Além da briga pelo acesso direto, a sexta posição – a última que garante vaga nos playoffs – será disputada por três equipes. Wrexham e Hull City somam 70 pontos, enquanto o Derby County tem 69.

A vantagem do Wrexham está no saldo de gols, ligeiramente melhor do que o do Hull: +4 contra +3. O Derby tem saldo +2. Qualquer vitória dos galeses os manteria na zona de classificação, independentemente dos outros resultados. Caso empatem, precisariam torcer por um tropeço do Hull.

Jogador do Wrexham comemorando gol no duelo contra o Chelsea, na Copa da Inglaterra (Foto: PETER POWELL / AFP)

O Hull City recebe o Norwich City no MKM Stadium. A equipe tem a vantagem de jogar em casa, mas enfrenta um adversário que ainda luta por posições intermediárias na tabela. O Derby County, por sua vez, enfrenta o Sheffield United no Pride Park. Os Rams, como é conhecido o Derby, precisam vencer e torcer por derrotas de Wrexham e Hull.

O Southampton, já garantido nos playoffs, ainda pode terminar em terceiro, quarto ou quinto lugar, dependendo do resultado contra o Preston North End. A diferença entre essas posições define quem terá a vantagem de decidir em casa na segunda partida da semifinal.

Cenários e probabilidades para a última rodada

O modelo de previsão da Opta, que roda 10 mil simulações com base em variáveis como qualidade das atuações, histórico de confrontos e força do adversário, aponta o Ipswich Town como favorito para ficar com o segundo lugar. A média das simulações mostra o Ipswich terminando um ponto à frente do Millwall.

Para o Middlesbrough, a mesma projeção indica uma desvantagem média de quase três pontos em relação ao Ipswich, o que torna a missão do time do nordeste inglês bastante improvável. A chance de acesso direto do Middlesbrough, segundo a Opta, é inferior a 5%.

Na briga pelos playoffs, o modelo aponta um empate técnico entre Wrexham e Hull City, com uma diferença mínima de 0,02 ponto na média das simulações a favor dos Tigers, apelido do Hull. O Derby County aparece menos de um ponto atrás, ainda com chances reais.

A história recente da Championship, no entanto, ensina que números nem sempre prevalecem. Em 2013, o Hull City conquistou o acesso direto mesmo após perder um pênalti e sofrer um gol de empate nos acréscimos. Em 2023, o Sunderland entrou na última rodada fora do G-6 e ainda assim conseguiu se classificar aos playoffs. Seis clubes conseguiram essa façanha desde 2005.

Todas as 12 partidas da última rodada da Championship começam às 12h30 (horário do Reino Unido) deste sábado, 8h30 no horário de Brasília. A temporada regular, iniciada em agosto, será decidida em 90 minutos. Em uma competição conhecida por suas reviravoltas, qualquer previsão pode ser desfeita em um único lance.

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