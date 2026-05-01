A novela entre José Mourinho e Real Madrid ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (1º). Após ser cotado como o favorito de Florentino Pérez, o treinador português negou qualquer contato com o clube espanhol. O 'Special One' afirmou que ninguem do time merengue falou sobre uma possível transferência. Do outro lado, o Benfica se movimenta para renovar seu contrato, segundo o "Diario AS".

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O treinador português foi categórico ao ser questionado sobre os rumores que o ligam ao Real Madrid, especialmente após ser apontado por veículos europeus como o favorito do presidente Florentino Pérez para assumir o comando da equipe espanhola na temporada 2026/27.

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— Não, ninguém do Real Madrid falou comigo, posso garantir. Estou no futebol há muitos anos, assim como você no jornalismo, e estamos acostumados com essas coisas, mas nada do Real Madrid — afirmou Mourinho.

O técnico também comentou sua situação contratual com o Benfica, lembrando que tem mais um ano de vínculo com o clube.

— Tenho mais um ano de contrato com o Benfica, é só isso — completou.

Benfica se antecipa ao Real Madrid e agenda reunião

Enquanto Mourinho despista sobre o interesse espanhol, o Benfica decidiu agir nos bastidores. Segundo o jornal espanhol AS, o presidente do clube lisboeta, Rui Costa, agendou uma reunião com o treinador para o início da próxima semana com o objetivo de discutir a renovação de seu contrato.

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A movimentação ocorre como uma resposta aos rumores que ligam Mourinho ao Real Madrid. O técnico chegou ao Benfica no início da temporada como uma aposta de Rui Costa, que o ajudou a vencer as eleições presidenciais. O contrato atual tem duração de dois anos, com mais um opcional, e inclui uma cláusula de rescisão de cerca de 3 milhões de euros, que pode ser acionada até dez dias após o último jogo da temporada.

Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva antes de jogo contra o Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Caso Mourinho renove com o Benfica, a cláusula de 3 milhões deixará de existir e a multa rescisória será significativamente maior. O AS também informou que o treinador foi oferecido ao Real Madrid por seu agente, Jorge Mendes, em uma conversa recente com Florentino Pérez, mas trata-se apenas de uma oferta informal. O clube espanhol ainda não fez nenhuma proposta formal.

Mourinho fala em estabilidade em futuro no Benfica

Questionado sobre se considera o Benfica seu clube neste momento, Mourinho respondeu que sim desde que chegou, mas aproveitou para valorizar a permanência de técnicos nos clubes.

— Quanto mais tempo um treinador permanece em um clube, mais ele se apropria da equipe, mais ele se apropria do elenco… é um processo normal. Veja exemplos como Arsenal e Manchester City, que tiveram o mesmo técnico por seis ou sete anos. Técnicos que vêm e vão têm mais dificuldade em deixar sua marca. Veremos — disse.

Mourinho comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013, com 178 partidas, 128 vitórias, 28 derrotas e 22 empates. Conquistou um título do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Florentino Pérez sempre defendeu o treinador publicamente, e os dois mantêm boa relação até hoje.

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