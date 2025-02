Em baile de Lionel Messi, o Inter Miami venceu o Sporting Kansas City por 3 a 1 na terça-feira (25), em duelo válido pelo jogo de volta da primeira fase da Concachampions. Com o avanço para a próxima fase da competição, a equipe da Flórida acredita na permanência do camisa 10 no time.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O contrato de Messi com o Inter Miami termina em dezembro de 2025. Donos da franquia, o empresário Jorge Mas e o ex-jogador David Beckham compartilham o desejo de manter o craque até 2026 nos Estados Unidos, segundo o jornal espanhol "As".

continua após a publicidade

Nesse sentido, Mas e Beckham acreditam que as disputas pelos títulos da Concachampions e da MLS são fatores de motivação para a extensão de contrato do craque. Pelo Inter Miami, Messi conquistou apenas as taças da Supporters' Shield (2024) e da Leagues Cup (2023).

Além disso, Mas quer a permanência de Messi no elenco por conta da inauguração do novo estádio do Inter Miami em 2026. Em dezembro de 2024, o empresário falou da renovação de contrato do jogador:

continua após a publicidade

— Estou muito confiante de que nosso novo estádio será inaugurado em 2026. Vou conversar com Leo (Messi) em algum momento da offseason (pré-temporada). Estou otimista que, enquanto a saúde dele estiver boa, o veremos de rosa — disse Mas.

Inter Miami 3x1 Sporting Kansas City

Aos 18 minutos, Messi abriu o placar após lance gerado por ele mesmo no meio-campo. O camisa 10 encontrou Suárez no lado esquerdo do campo ofensivo, que cruzou de perna esquerda na entrada da área. O argentino, por sua vez, dominou no peito e finalizou de voleio para marcar o golaço.

O lateral argentino Allende fez o segundo, em assistência dada pelo espanhol Jordi Alba, nos acréscimos da primeira etapa. Em seguida, Suárez foi oportunista e aproveitou um chutão da defesa adversária para a própria área para fechar o resultado para o Inter Miami. Jose Rodriguez, do Kansas City, descontou aos 18 do segundo tempo.

Na partida de ida, Messi também foi o principal nome do confronto, após marcar e garantir a vitória pelo placar mínimo. Na temporada, ele soma dois gols e duas assistências em três atuações. Aos 37 anos, o craque segue em grande fase e chega a 852 tentos na carreira.

Com o resultado, o Inter Miami garantiu vaga nas oitavas de final do principal torneio das Américas do Norte e Central. O próximo adversário será o Cavalier, da Jamaica.

➡️ Olé detona Cavani após gol perdido em eliminação do Boca Juniors; veja vídeo