imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Confira as principais informações do duelo válido pela 6ª rodada

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
08:00
Juventus e Milan se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Italiano, no domingo (5) (Foto: Arte/Lance)
imagem cameraJuventus e Milan se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Italiano, no domingo (5) (Foto: Arte/Lance)
A Juventus recebe o Milan em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Italiano 2025/2026, neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília). O confronto no Juventus Stadium será transmitido pela ESPN. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Juventus ⚫⚪

Invicta no Campeonato Italiano, a Juventus busca recuperar a boa fase após dois empates consecutivos na competição. A Velha Senhora tem a oportunidade de ultrapassar o Milan em caso de uma vitória devido a diferença de apenas um ponto na classificação e subir na tabela.

Milan 🔴⚫

Líder do Campeonato Italiano, o Milan vem embalado após quatro vitórias consecutivas na competição e espera manter o mesmo ritmo para seguir na ponta da tabela. A equipe de Allegri teve uma semana cheia de treinos e focada somente na preparação do duelo contra a Juventus.

Ficha do jogo

Escudo-JUVENTUS
JUV
Escudo-MILAN
MIL
Serie A
6ª rodada
Data e Hora
Domingo, 5 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Juventus Stadium, em Turim (ITA)
Árbitro
Marco Guida
Assistentes
Valerio Colarossi e Christian Rossi
Var
Marco Di Bello
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Milan (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Milan
6ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN
🕴️Arbitragem: Marco Guida
🚩 Assistentes: Valerio Colarossi e Christian Rossi
📺 VAR: Marco Di Bello

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e Cambiaso; Conceição e Yildiz; Vlahovic.

Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Pulisic e Gimenez.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Juventus e Milan se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Italiano, no domingo (5) (Foto: Arte/Lance)
Juventus e Milan se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Italiano, no domingo (5) (Foto: Arte/Lance)

