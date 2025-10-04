Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano
Confira as principais informações do duelo válido pela 6ª rodada
A Juventus recebe o Milan em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Italiano 2025/2026, neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília). O confronto no Juventus Stadium será transmitido pela ESPN. ➡️ Clique para assistir no Disney+.
Juventus ⚫⚪
Invicta no Campeonato Italiano, a Juventus busca recuperar a boa fase após dois empates consecutivos na competição. A Velha Senhora tem a oportunidade de ultrapassar o Milan em caso de uma vitória devido a diferença de apenas um ponto na classificação e subir na tabela.
Milan 🔴⚫
Líder do Campeonato Italiano, o Milan vem embalado após quatro vitórias consecutivas na competição e espera manter o mesmo ritmo para seguir na ponta da tabela. A equipe de Allegri teve uma semana cheia de treinos e focada somente na preparação do duelo contra a Juventus.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Juventus e Milan (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Milan
6ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)
👁️ Onde assistir: ESPN
🕴️Arbitragem: Marco Guida
🚩 Assistentes: Valerio Colarossi e Christian Rossi
📺 VAR: Marco Di Bello
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e Cambiaso; Conceição e Yildiz; Vlahovic.
Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)
Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Pulisic e Gimenez.
