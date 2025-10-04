Juventus x Milan: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

A Juventus recebe o Milan em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Italiano 2025/2026, neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília). O confronto no Juventus Stadium será transmitido pela ESPN. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Juventus ⚫⚪

Invicta no Campeonato Italiano, a Juventus busca recuperar a boa fase após dois empates consecutivos na competição. A Velha Senhora tem a oportunidade de ultrapassar o Milan em caso de uma vitória devido a diferença de apenas um ponto na classificação e subir na tabela.

Milan 🔴⚫

Líder do Campeonato Italiano, o Milan vem embalado após quatro vitórias consecutivas na competição e espera manter o mesmo ritmo para seguir na ponta da tabela. A equipe de Allegri teve uma semana cheia de treinos e focada somente na preparação do duelo contra a Juventus.

Ficha do jogo JUV MIL Serie A 6ª rodada Data e Hora Domingo, 5 de outubro, às 15h45 (de Brasília) Local Juventus Stadium, em Turim (ITA) Árbitro Marco Guida Assistentes Valerio Colarossi e Christian Rossi Var Marco Di Bello Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Milan (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 🆚 Milan

6ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN

🕴️Arbitragem: Marco Guida

🚩 Assistentes: Valerio Colarossi e Christian Rossi

📺 VAR: Marco Di Bello

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e Cambiaso; Conceição e Yildiz; Vlahovic.

Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)

Maignan; De Winter, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Pulisic e Gimenez.

