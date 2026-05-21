O Campeonato Saudita chega à última rodada nesta quinta-feira (21) com Al-Nassr e Al-Hilal na disputa pelo título. De um lado, a equipe de Cristiano Ronaldo ocupa a liderança da competição está perto de vencer a competição após sete anos. Do outro, os comandados por Simone Inzaghi buscam a conquista invicta e recuperar o troféu após temporada em branco.

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O primeiro de Cristiano Ronaldo?

Líder do Campeonato Saudita com 83 pontos, o Al-Nassr encara o Damac e depende apenas de si para ser campeão. Em caso de empate, o time de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus terá que torcer para o Al-Hilal não vencer por quatro gols de diferença.

Na última rodada, o Nassr teve a chance de concretizar o título após estar vencendo o Hilal até o minuto final. Porém, após falha de Bento, os rivais empataram a partida e adiaram a festa.

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O Al-Nassr terá pela frente o Damac, time comandado pelo brasileiro Fábio Carille. A equipe entra no gramado lutando pela sobrevivência. A equipe ocupa a 15ª colocação com 29 pontos — sendo a primeira fora da zona de rebaixamento — e possui apenas dois pontos de vantagem sobre o Z-3.

Caso o Al-Nassr vença a liga, Cristiano Ronaldo conquistará o primeiro título oficial pelo Al-Nassr. No último sábado, o "Robozão" ficou mais uma vez no quase após perder a final da AFC League Two pro Gamba Osaka-JAP.

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Jogadores do Al-Nassr comemoram gol do brasileiro Wesley em vitória no Campeonato Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Título invicto?

Do outro lado, o Al-Hilal ainda busca o título, que seria de forma invicta. Com 81 pontos (24V e 9E), o time comandado por Simone Inzaghi precisa vencer o Al Feyha e contar com um tropeço do Al-Nassr. Diferente do Damac, o Al Feyha está em uma situação tranquila no campeonato, sem risco de queda e longe de conseguir vaga em competições continentais.

Com um reforço de peso durante o campeonato, Karim Benzema, o Hilal tenta repetir o feito de 2023/24, quando foi campeão saudita sem perder nenhum jogo, com 31 vitórias e apenas 3 empates. Na ocasião, o time era treinado por Jorge Jesus, que hoje é técnico do rival pelo título e que deixará o Al-Nassr ao final da temporada.

Jogadores do Al-Hilal comemoram vitória no Campeonato Saudita (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

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