A passagem de Álvaro Arbeloa pelo comando técnico do Real Madrid chegou ao fim. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (22), véspera da partida contra o Athletic Bilbao pela última rodada de La Liga, o ex-defensor confirmou que não permanecerá no cargo para a próxima temporada.

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Arbeloa assumiu a equipe de forma emergencial há quatro meses e revelou os desafios de gerir um vestiário repleto de estrelas em um momento de transição.

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— Sou consciente de que com 25 (jogadores) não se pode ter a mesma relação. Tivemos divergências, é normal. Pensei mais no Madrid do que em mim nesses meses, mas fiz o melhor para o clube. Em outro clube, teria sido diferente, mas era o que eu precisava fazer. Não há espaço para arrependimentos — declarou o espanhol.

Vini Jr comemora gol do Real Madrid na Champions League com Arbeloa (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Chegada de Mourinho e futuro

A confirmação da saída reforça as especulações de que o português José Mourinho está a um passo de retornar ao Real Madrid. Questionado se aceitaria compor a comissão técnica do Special One, Arbeloa foi direto e descartou a possibilidade de voltar à condição de auxiliar.

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— Não estou aqui para falar de possibilidades. Mou tem uma comissão técnica fantástica, está muito bem cercado. Se chegar, o fará com os seus, como deve ser. Não há nenhuma possibilidade de que eu possa estar com ele. Passei estes quatro meses pensando no Madrid, a partir de agora é a vez de pensar em mim. Dei o salto, me vejo preparado para novos desafios — explicou.

Apesar da recusa imediata, o técnico não fechou as portas para um eventual retorno à instituição no futuro.

— Tomara que seja um até logo, porque sempre considerei aqui a minha casa. Pertenço ao Real Madrid há 20 anos em diversas funções. Será o meu último jogo nesta temporada como treinador do Real Madrid, e não sei se será o último da minha vida como treinador do clube — pontuou.

José Mourinho na coletiva de imprensa em Stamford Bridge, antes da partida do Benfica, contra o Chelsea, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Despedida e resposta ao Barcelona

A partida deste sábado (23) no Bernabéu não marcará apenas a despedida do treinador, mas também será o palco do adeus oficial do lateral-direito Dani Carvajal, após mais de duas décadas servindo ao clube. Arbeloa rendeu homenagens ao camisa 2, ao classificar como "um símbolo do que deve ser um jogador do Real Madrid" e pedindo que o estádio inteiro fique de pé no momento de sua substituição. A única ausência confirmada para o duelo é a do brasileiro Vini Jr, liberado pela diretoria para tratar de assuntos pessoais.

Arbeloa também aproveitou os holofotes de sua última coletiva para rebater declarações recentes de Joan Laporta, presidente do rival Barcelona. Laporta havia proferido ataques à postura do clube merengue, e o técnico madridista não recuou na resposta, elevando o tom e resgatando o "Caso Negreira", escândalo de arbitragem que envolve o time catalão.

— Dou pouquíssima importância às palavras do Laporta. Nós sempre fomos muito claros em relação a tudo o que falamos. Imagino que ele se refira ao caso Negreira, e nós continuamos esperando uma resolução para um caso tão grave, que manchou o futebol espanhol. Muitos árbitros dessa época continuam apitando. São coisas que, para nós, não são normais, e é nossa responsabilidade continuar denunciando — finalizou o comandante.

Técnico do Real Madrid, Arbeloa durante jogo contra o Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)

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