Em confronto que mexe na parte de cima da tabela da Premier League, Tottenham e Wolverhampton entram em campo neste sábado (17), às 12h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Quarto colocado, com 47 pontos, o time de Ange Postecoglou tem apenas uma derrota nos últimos sete jogos e vive bom momento, enquanto o Wolverhamtpon, em 11º, chega de dura derrota em casa para o Brentford. A partida terá transmissão exclusiva do Star+.