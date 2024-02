Na briga pelo título do Campeonato Inglês, o Arsenal visita o Burnley neste sábado (17), às 12h (de Brasília), no Estádio Turf Moor. Para os Gunners, o jogo é importantíssimo na luta pela liderança da Premier League, já que o time está apenas dois pontos atrás do líder Liverpool. Do outro lado, o Burnley ocupa a penúltima colocação, com apenas 13 pontos conquistados até aqui. O jogo terá transmissão exclusiva do Star+.