O QUE VEM POR AÍ?

Comandado pelo australiano Ange Postecoglou, o Tottenham vive um momento difícil após a saída do ídolo Harry Kane para o Bayern de Munique. Diferente de outras temporadas, as pretensões dos Spurs parecem ter diminuído e o clube vive um período de incertezas. Na primeira rodada, o time londrino empatou com o Brentford por 2 a 2. Ambos os gols do Tottenham foram marcados por defensores, Cuti Romero e Emerson Royal.