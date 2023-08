Endo estava no Stuttgart desde 2019 e disputou 133 partidas com a camisa do clube alemão. O volante também é capitão da seleção japonesa, onde soma mais de 50 convocações. Na Copa do Mundo do Qatar, foi um dos destaques do time que venceu a Alemanha e chegou até as oitavas de final, sendo eliminado pela Croácia nos pênaltis.