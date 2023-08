!ALÍVIO! O goleiro Sergio Rico recebeu alta nesta sexta-feira (18) e deixou o Hospital Universitário Virgen del Rocio, em Sevilha, após quatro meses internado depois de sofrer um grave acidente enquanto cavalgava, no dia 28 de maio. O jogador do Paris Saint-Germain saiu do hospital acompanhado da esposa Alba Silva, que registrou a recuperação do goleiro.