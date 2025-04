A Uefa tomou uma decisão em relação ao corpo de arbitragem que conduzirá o duelo entre Tottenham e Eintracht Frankfurt, pela Europa League, nesta quinta-feira (10). O polonês Tomasz Kwiatkowski foi cortado do confronto, no qual estaria atuando na cabine como árbitro de vídeo.

O motivo da atitude da entidade se deve a uma contusão, que também o afastou de um jogo do Campeonato Polonês. Em seu lugar, o órgão máximo do futebol europeu escalou o espanhol Hernández Hernández, que será auxiliado pelo compatriota Soto Grado.

📺 VAR cortado na Europa League esteve em litígio na Champions

Kwiatkowski esteve envolvido em uma polêmica recente na Champions League. No confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o europeu revisou a cobrança de pênalti de Julián Álvarez e anulou o gol ao alegar dois toques do astro argentino. O lance, que gerou confusão e até mesmo estudos para mudança da regra, protagonizou as oitavas de final da competição e conduziu à eliminação dos Colchoneros na marca da cal.

VAR que tomou decisão polêmica em Real x Atlético foi cortado de jogo da Europa League (Foto: Reprodução/Atleti)

O embate entre Tottenham e Frankfurt será apitado pelo conhecido e também polonês Szymon Marciniak, responsável pela final da Liga dos Campeões de 2022-23, entre Manchester City e Inter de Milão. Este será o primeiro jogo europeu em que Marciniak não terá Tomasz em seu fone nos últimos três anos.

No campo, Szymon será auxiliado pelos compatriotas Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik; Pawel Raczkowski estará na função de quatro árbitro. O confronto terá início às 16h (de Brasília), no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), pela ida das quartas de final da Europa League; a volta acontecerá em sete dias, no Deutsche Bank Park.