A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, no dia 4 de julho, que o treinador do Fluminense, Fernando Diniz, será o técnico interino da Seleção Brasileira. A intenção é que Diniz esteja à frente da equipe até a Copa América de 2024, quando Carlo Ancelotti, do Real Madrid, assumiria o Brasil em vista da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no combinado de Estados Unidos, México e Canadá.