Cristiano Ronaldo domina, e Portugal goleia a Polônia pela Nations League

Com vaga garantida no mata-mata da Nations League, Portugal venceu a Polônia por 5 a 1 no Estádio do Dragão, no Porto e assegurou a primeira colocação no grupo A. Cristiano Ronaldo, apesar do primeiro tempo pouco inspirado, fez o segundo gol do confronto, que também contou com tentos de Rafa Leão, Bruno Fernandes e Pedro Neto. O resultado não foi bom para os visitantes, que deram adeus às chances de classificação ao mata-mata da competição.

Portugal goleia e Cristiano Ronaldo domina: como foi o jogo

Apesar do placar elástico, a seleção lusitana não teve um primeiro tempo inspirado. O time de Roberto Martínez, já classificado à próxima fase da Nations League, parecia pouco motivado a atacar a área polonesa. Foram apenas seis finalizações ao gol, mesmo número dos adversários.

Porém, a bronca no vestiário parece ter dado efeito para Portugal: o desempenho no segundo tempo foi marcado por um impressionante volume ofensivo e chances de perigo criadas. Em um intervalo de 27 minutos, os lusos abriram cinco gols de vantagem: Rafa Leão, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Pedro Neto marcaram. O camisa sete, inclusive, fechou o placar dos mandantes com um gol fantástico de voleio.

Nos minutos finais, Marczuk ainda descontou para os poloneses depois de uma falha na defesa portuguesa.

Cristiano Ronaldo em ação contra a Polônia, pela Natiosn League (Foto: Miguel Riopa/AFP)

O que vem pela frente

Após o triunfo, Portugal volta aos gramados no dia 18 de novembro, diante da Croácia. A Polônia, do outro lado, enfrenta a Escócia, no mesmo dia.

