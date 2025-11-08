menu hamburguer
Atlético de Madrid vence e cola no Barcelona em La Liga

Equipe alcançou a terceira posição no Campeonato Espanhol

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes
Dia 08/11/2025
16:28
Griezmann comemorando o gol marcado contra o Levante (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
imagem cameraGriezmann comemorando o gol marcado contra o Levante (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
O Atlético de Madrid conquistou uma importante vitória sobre o Levante, neste sábado (8), em partida válida pela La Liga. A equipe colchonera venceu por 3 a 1 e se aproximou do Barcelona, segundo colocado do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados por Adrián (contra), Sánchez, que empatou para o Levante, e Griezmann, autor de dois tentos que deram a vitória para o time de Simeone.

O duelo foi equilibrado e disputado. O Atleti começou com intensidade e abriu o placar logo no início, em jogada de pressão alta que terminou no gol contra de Adrián. Pouco depois, o Levante reagiu e empatou o jogo após falha defensiva dos visitantes. A partir daí, a partida ficou truncada, com poucas chances claras de gol. Mesmo com amplo domínio – 77% de posse de bola no primeiro tempo –, o Atlético teve dificuldades para transformar o controle em oportunidades reais.

Julian Álvarez no duelo entre Atlético de Madrid e Levante (Foto: Oscar del Pozo)
Julian Álvarez no duelo entre Atlético de Madrid e Levante (Foto: Oscar del Pozo)

No segundo tempo, a tensão aumentou. O Atlético de Madrid insistia nos cruzamentos, mas sem sucesso. Simeone, então, mexeu no time: colocou Thiago Almada e Griezmann em campo. A mudança teve efeito imediato. Logo na primeira jogada após as substituições, Llorente avançou pela direita e cruzou rasteiro para o francês completar de primeira, com o pé esquerdo, marcando o segundo gol colchonero.

O Levante ainda tentou reagir e chegou a ameaçar com uma boa chegada defendida por Oblak, que evitou o empate. Na sequência, o Atlético manteve a pressão no campo ofensivo e voltou a marcar. Após jogada pela direita, a bola sobrou na área, e Griezmann, atento, se jogou para empurrar para o fundo das redes, fazendo o terceiro da partida e o seu segundo no jogo.

Nos acréscimos, o duelo virou um caldeirão: o Levante, em jogada de falta perto da área marcou um bonito gol. Entretanto, um dos homens que estavam na área tentou chutar a bola, e apesar de não conseguir, foi entendido que estava em posição irregular e que participou da jogada. Desta forma, o gol foi invalidado, em decisão para lá de polêmica.

O que vem por aí?

Com o resultado, o Atlético de Madrid volta a campo após a Data Fifa, no dia 23 de novembro, para enfrentar o Getafe, em mais uma rodada da La Liga. O Levante, por sua vez, atua dois dias antes, no dia 21, diante do Valencia, também pelo Campeonato Espanhol.

circulo com pontos dentroTudo sobre

