Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 20:41 • Bratislava (SVK)

O técnico Pep Guardiola precisou explicar - mais uma vez - por que substituiu Haaland no segundo tempo da goleada do Manchester City por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava, pela Champions League. Segundo o treinador, com 3 a 0 no placar, o jogo estava tranquilo e era hora de poupar o centroavante.

- Como técnico, estou mais seguro e feliz quando Erling (Haaland) está em campo. Eu deixaria ele em campo durante todo o jogo, mas 3 a 0 quase no final do jogo, com a quantidade de partidas (da temporada) temos que cuidar dele - justificou o técnico.

Esta não é a primeira vez que Guardiola causa polêmica ao tirar o atacante na segunda etapa de um jogo da Champions League. Em março de 2023, quando o norueguês balançou as redes cinco vezes sobre o RB Leipzig (Alemanha) e estava a um gol de igualar o recorde de mais gols em uma partida da competição, o técnico foi irônico e disse que "a vida dele ficaria chata se conseguisse o recorde".

No lugar de Haaland, Guardiola colocou o jovem James Mcatee, que marcou o quarto gol do City na partida. Questionado sobre a importância de fazer saldo de gols na primeira fase da 'nova' Champions, o técnico afirmou que foi alertado sobre esta possibilidade do regulamento, mas não se preocupa com isso neste momento.

- Ganhar jogos será o suficiente. É difícil, temos três jogos duros fora de casa (contra Spoting, Juventus e PSG). Temos que fazer muitos pontos, hoje foi uma primeira vitória para subirmos na tabela - concluiu.

O Manchester City volta a campo no sábado (5), às 11h (hora de Brasília), para enfrentar o Fulham no Emirates Stadium, pela sétima rodada da Premier League.

