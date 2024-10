Jogadores do Manchester City contra SK Slovan Bratislava na Champions League 2024/25 (Foto: Joe Klamar / AFP)







Publicada em 02/10/2024

Matheus Nunes, meia luso-brasileiro do Manchester City, foi detido em Madri no início de setembro. Segundo informações do jornal espanhol "El Mundo", ele teria roubado o celular de um homem de 58 anos que tentou tirar uma foto do atleta no banheiro de uma boate.

O camisa 27 do clube inglês foi levado à delegacia para prestar depoimento, foi liberado e aguardará o julgamento em liberdade. De acordo com o boletim policial, Nunes tomou o telefone da pessoa, no banheiro da boate La Riviera, na capital espanhola, acreditando que ele tirou uma foto dele sem sua permissão.

O incidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã na boate localizada no distrito de Arganzuela, em Madri. O jogador do Manchester City estava na cidade aproveitando o fim de semana de folga com amigos, já que não havia sido convocado por Portugal para os jogos da Liga das Nações.

Apesar de defender a seleção portuguesa, Matheus Nunes nasceu no Rio de Janeiro. O meia foi muito cedo para o país europeu, com apenas 13 anos e fez toda sua base por lá. Ele estreou profissionalmente pelo Ericeirense, aos 16 anos, depois passou pelo Estoril Praia até chegar ao poderoso Sporting, em 2019, onde teve grande destaque.