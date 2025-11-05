O Crystal Palace foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por conduta inadequada relacionada ao comportamento de seus torcedores. O caso aconteceu durante a partida contra o Nottingham Forest, disputada em 24 de agosto pela Premier League. A denúncia aponta que o clube não teria controlado a conduta dos fãs que exibiram um banner considerado ofensivo nas arquibancadas do Selhurst Park.

Durante o duelo, um grupo de torcedores exibiu um cartaz com a imagem do proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, na parte inferior do setor Holmesdale Stand, onde tradicionalmente se reúne a torcida organizada Holmesdale Fanatics. A FA entende que o clube "falhou em garantir que seus torcedores e/ou pessoas que se apresentavam como torcedores não se comportassem de maneira imprópria, ofensiva, abusiva, insultuosa e/ou provocativa".

O Crystal Palace tem até o dia 11 de novembro para apresentar sua resposta à entidade. A Federação também entrou em contato com representantes de Palace e Forest para obter comentários sobre o caso.

Banner da torcida do Crystal Palace contra Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest (Foto: Reprodução/X)

Tensões recentes entre Palace e Forest

O episódio ocorre em meio a um período de atrito crescente entre os dois clubes. O Palace foi rebaixado da Europa League para a Conference League, mesmo após conquistar vaga ao vencer a Copa da Inglaterra, devido a uma violação das regras da UEFA sobre multipropriedade de clubes. O problema se originou da participação majoritária da Eagle Football, empresa de John Textor — também acionista do Lyon. Com o problema, o Nottingham Forest herdou a vaga, o que acirrou a rivalidade.

Em julho, o presidente do Palace, Steve Parish, chegou a sugerir que o Forest teria influenciado na decisão da UEFA que retirou o clube londrino da competição.

Crystal Palace comemorando o título da Copa da Inglaterra (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Histórico de incidentes com torcedores

Essa não é a primeira vez que os torcedores do Crystal Palace são investigados por atitudes nas arquibancadas. Em 2021, a polícia analisou um banner exibido em partida contra o Newcastle, no qual a torcida criticava o processo de aprovação de novos proprietários da Premier League após a compra do clube pelo fundo soberano da Arábia Saudita. Nenhuma ação foi tomada na ocasião.

Mais recentemente, em setembro deste ano, o Palace foi multado em 10 mil euros pela UEFA depois que torcedores exibiram uma faixa com os dizeres "UEFA MAFIA" durante o confronto com o Fredrikstad, pela fase eliminatória da Conference League.

