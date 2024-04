Julen Lopetegui no comando do Sevilla (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 11:56 • Milan (ITA)

A torcida do Milan protagonizou uma campanha nas redes sociais contra o técnico Julen Lopetegui. A diretoria italiana estava em processo avançado de negociação com o comandante para assumir o clube a partir da próxima temporada, mas as conversas foram travadas.

A página "MilanZone", do X/Twitter, subiu a hashtag #Nopetegui, protestando pela possível chegada do espanhol, e abriu uma petição. Em menos de 48 horas, o movimento chegou a mais de 10 mil assinaturas.

- O Milan é um time glorioso que não merece um treinador como Lopetegui. Não queremos que ele fique no banco rossonero de forma alguma. Queremos proteger o legado do Milan e garantir que ele seja liderado por um treinador digno de sua história gloriosa. Por esta razão, pedimos à direção do clube que mantenha Lopetegui longe do nosso banco - disparou a página.

Segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport", o protesto foi recebido pela diretoria, que imediatamente esfriou as conversas. Os primeiros contatos, que aconteceram em dezembro, já haviam recebido sinal verde por parte de Gerry Cardinale, novo dono do Milan.

O atual técnico do Milan, Stefano Pioli, perdeu prestígio com a torcida após uma temporada irregular. O time foi eliminado na fase de grupos da Champions League, caindo no grupo da morte com os agora semifinalistas Borussia Dortmund e PSG, e o eliminado Newcastle. Além disso, perdeu para a Inter de Milão em jogo que deu aos rivais locais o Scudetto, e foi eliminado pela Atalanta nas quartas de final da Copa da Itália.

Julen Lopetegui, técnico rejeitado pela torcida do Milan, foi campeão da Europa League em 2020 (Foto: INA FASSBENDER / POOL / AFP)

A equipe de Pioli volta a campo no domingo (5), recebendo o Genoa no San Siro para cumprir tabela, nas rodadas finais da Serie A.