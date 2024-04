PSG prepara proposta de renovação para Luis Enrique, diz jornal

Luis Enrique em coletiva pelo PSG (Foto: Divulgação / PSG)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 10:45 • Paris (FRA)

Luis Enrique pode permanecer por um longo tempo no PSG. Segundo o jornal "L'Équipe", o treinador deve receber uma proposta para renovar seu vínculo atual, que tem duração até o fim do primeiro semestre de 2025.

As conversas para a extensão do vínculo devem acontecer ao final da temporada atual, já que o foco é a possível conquista da Champions League. A partir de junho, as partes se reunirão para acertar os passos das negociações.

Desde que chegou, Luis vem agradando amplamente os mandatários qataris. Estes fizeram uma mudança no projeto, se desfazendo de estrelas como Messi e Neymar, e apostando em um elenco mais jovem com mentalidade vencedora. O espanhol foi o encarregado de conduzir o plantel desta "nova era", e vem dando conta do recado.

Luis Enrique já comandou o PSG em 47 partidas, com 31 vitórias, 12 empates e apenas quatro derrotas, sendo três na Champions (Newcastle, Milan e Barcelona) e uma na Ligue 1 (Nice). As chances de levantar a Tríplice Coroa são grandes: o time lidera o Francês, está na final da Copa da França, e disputa as semifinais do continental.

Luis Enrique reage a jogo do PSG na Champions (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Pela Champions League, o PSG enfrenta o Borussia Dortmund nesta quarta-feira (1), às 16h (horário de Brasília), pela ida das semifinais. O jogo de ida será no Signal Iduna Park, enquanto a volta - seis dias depois - será realizada no Parc des Princes.