Torcedores do Flamengo celebram retorno de Gabigol na web e pedem titularidade do atacante

Gabigol pode voltar aos gramados após dois meses fora de ação (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 10:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O anúncio do retorno de Gabigol ao futebol animou os torcedores do Flamengo na web. O atante foi liberado para voltar às atividades nesta terça-feira (30), por meio de efeito suspensivo. Ele havia sido condenado por tentativa de fraude em exame antidopagem e, à priori, só poderia entrar em campo em abril de 2025.

Muito identificado com o clube e protagonista em algumas da maiores conquistas da história do Flamengo, Gabigol já alcançou o status de ídolo na Gávea. Desta forma, a liberação do atacante foi muito celebrada pelos torcedores. Em enquete realizada no Canal do Whatsapp Lance! Flamengo, cerca de 92% dos rubro-negros afirmaram que o camisa 10 deve ser titular já contra o Amazonas, na quarta-feira (1º), pela Copa do Brasil.

Nas redes sociais, a reação não foi diferente. Manifestações de apoio a Gabigol tomaram conta da web e a comemoração pelo retorno do jogador tomou conta dos assuntos mais comentados no X (antigo twitter). Confira abaixo algumas publicações de torcedores do Flamengo sobre a volta de Gabi.

Gabigol está liberado para voltar o Flamengo, e torcedores celebraram na web (Foto: Divulgação/Flamengo)

