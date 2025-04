Torcida de time da MLS provoca Messi em jogo da Concacaf: ‘Pessi’

Mesmo com Messi e Suárez em campo, o Inter Miami foi derrotado pelo Los Angeles FC, um dos seus rivais na MLS, por 1 a 0 na Califórnia, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, a Concachampions. O camisa 10 não teve vida fácil no duelo, passou em branco e foi provocado pela torcida adversária com um bandeirão escrito "Pessi".

Esse é um apelido pejorativo usado pelos detratores do argentino, juntando as palavras "pênalti" e "Messi" para dizer que o jogador só faz gols em penalidades. Além disso, a flâmula mostrou o jogador como se fosse um ogro.

A derrota levou o Inter Miami a perder a invencibilidade no ano, além de parar a sequência de sete vitórias seguidas, somando todas as competições. A última derrota do time de Messi havia acontecido no dia 9 de novembro de 2024, justamente na eliminação diante do Atlanta United, pela MLS.

O jogo de volta acontecerá na quarta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Lockhart Stadium, em Miami (EUA). Enquanto o LAFC precisa apenas de um simples empate para garantir a vaga na próxima fase, o Miami precisará ganhar por dois gols de diferença na Flórida para classificar às semifinais.

Algoz do Inter Miami de Messi pode enfrentar o Flamengo

O Los Angeles é um dos times cotados para substituir o León-MEX no Mundial de Clubes. A equipe mexicana foi barrada pela Fifa por ser administrada pelo mesmo dono do Pachuca-MEX, dentro da proibição do regulamento.

A entidade planeja fazer um confronto entre os californianos e o América, também do México, para preencher a vaga do grupo do Flamengo, que também conta com Chelsea e Espérance-TUN.