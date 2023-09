Um evento lamentável marcou a rodada de abertura da Série C do Campeonato Italiano. No último domingo (3), torcedores do Foggia, inconformados com a derrota do time por 2 a 0 no clássico contra o Taranto, incendiaram o estádio do rival. O setor sul do Erasmo Iacovone foi completamente tomado pelas chamas. Ninguém ficou ferido.