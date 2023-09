- Queriam que eu ficasse e eu tinha a mesma vontade. A minha única condição para ficar era que me tratassem como um jogador competitivo, e que não mantivessem me na lista com base em méritos anteriores. Eles me disseram que nada mudaria em meu status, e é por isso que assinei. Vamos ver como as coisas se desenvolvem. Se no futuro eu não for mais importante, então vou pensar no que fazer - disse.