Cole Palmer não marca um gol há 17 jogos. A última vez que o meia marcou foi em janeiro, quando fez gol contra o Bournemouth pela Premier League. Com a má fase do jogador, Enzo Maresca barrou Palmer do time titular do Chelsea contra o Djurgårdens, pela semifinal da Conference League. O jogo acontece nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), na Tele2 Arena, na Suécia.

A fase de Cole Palmer no Chelsea não é a das melhores que ele já viveu na carreira. Após fazer um início de temporada excelente, o meia-atacante caiu de produção e não faz um gol há mais de três meses. Na temporada, ele tem 14 gols e nove assistências em 40 jogos. Para o jogo decisivo da Conference League, o técnico da equipe Enzo Maresca optou por iniciar a partida sem Palmer entre os titulares.

Veja as escalações de Djurgårdens x Chelsea pela semifinal da Conference League

Reece James na partida contra o Légia Warszawa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Djurgårdens: Rinne; Staahl, Une Larsson, Danielson, Kosugi, Daniel Stensson, Finndell, Gulliksen, Haarala, Nguen, Priske

Chelsea: Jörgensen, Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella, Reece James, Dewsbury-Hall, Madueke, Enzo Fernández, Sancho, Tyrique George

Chelsea conquista Liga Inglesa Feminina com brasileira no elenco

O Chelsea reafirmou a hegemonia no futebol inglês e conquistou o sexto título consecutivo da Liga Inglesa Feminina na quarta-feira (30). Um dos destaques é Catarina Macario, natural de São Luís e naturalizada norte-americana.

Para faturar a taça de forma antecipada, as Blues venceram o clássico diante do Manchester United por 1 a 0, com gol de Lucy Bronze, e se isolaram como maiores campeãs da Women's Super League. Macário atuou por 14 minutos.