‘Acho que eu sou o problema’, ironiza John Textor sobre o futebol francês

Em participação no podcast White & Jordan, transmitido pela rádio britânica Talksport, John Textor, dono da SAF do Botafogo, ironizou o sistema do futebol francês. O empresário norte-americano presidia o Lyon até 30 de junho, e o clube quase foi rebaixado administrativamente para a segunda divisão após decisão judicial. Segundo Textor, "ele próprio foi o problema" das reuniões com a Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG).

— Como um clube como o Lyon pode ser rebaixado por razões de viabilidade? E na mesma semana, passamos com sucesso na avaliação de viabilidade da Uefa, que é muito completa e extremamente profissional — questionou Textor.

Na quinta-feira (9), o Lyon teve recurso aceito pela CNCG contra o rebaixamento. O órgão responsável por fiscalizar a saúde financeira dos clubes franceses reverteu a decisão inicial que previa o rebaixamento administrativo da equipe para a segunda divisão.

— Não é tudo preto no branco. Eles literalmente excluem as receitas com jogadores e transferências e dizem que isso não deve ser considerado. Nós geramos 100 milhões de dólares por ano com venda de jogadores. Mas, segundo o modelo de viabilidade deles, é preciso fazer projeções como se você não vendesse jogador nenhum — comentou.

De acordo com o jornal "L'Équipe", além da permanência na elite do futebol francês, o Lyon terá seu orçamento supervisionado, incluindo controle sobre a folha salarial e as despesas com transferências - uma medida para garantir maior responsabilidade financeira. Textor ainda afirmou que a DNCG teria ignorado valores significativos na análise.

— Estou tentando ser um agente de mudança. Acho que a governança na França não funciona. Estamos tentando implementar um modelo ao estilo Premier League, no qual cada clube tem uma voz. Isso nunca foi feito antes.

Textor não é mais o presidente do Lyon

Principal responsável pelo futebol do Botafogo, John Textor está fora do Lyon desde o dia 30 de junho. O empresário norte-americano oficializou a saída da liderança da clube, em decisão motivada pelo rebaixamento administrativo do time - que foi revertido -, além da dificuldade de adaptação do executivo à política local, segundo o próprio admitiu.

No lugar, dois nomes foram anunciados: a empresária sul-coreana naturalizada americana Michele Kang na presidência, enquanto o alemão Michael Gerlinger como CEO.

Agora presidido por Michele Kang, o Lyon não será rebaixado admnistrativamente após ter recurso aceito (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

Michele Kang, bilionária do setor de tecnologia voltada à saúde, já havia adquirido o time feminino do Lyon em 2023. Agora, amplia sua atuação ao assumir também a equipe masculina e deve ter papel decisivo no processo de recuperação esportiva e institucional do clube. Michael Gerlinger, por sua vez, chegou à Eagle em março de 2024, após uma longa trajetória de 18 anos no Bayern de Munique. Ele ficará responsável pelas operações do dia a dia do Lyon.