A 24ª rodada da Premier League só será concluída na segunda-feira (3), mas já teve seu resultado mais expressivo neste sábado (1°): a vitória do Nottingham Forest sobre o Brighton por impressionantes 7 a 0, que foi não apenas a maior goleada do campeonato até aqui, mas também o maior placar da história do Forest na Premier League.

Dupla ex-Corinthians e São Paulo brilha em goleada histórica na Premier League

Atual 3⁰ colocado, empatado em pontos com o vice-líder Arsenal - que recebe o Manchester City em Londres neste domingo - o Nottingham Forest tem sido considerado a grande sensação desta Premier League e celebra uma temporada repleta de feitos memoráveis, tidos como inesperados para uma equipe que lutou contra o rebaixamento nos últimos dois anos e que não disputa a Champions League desde 1980/81.

Contratado nesta temporada junto ao Benfica, de Portugal, o zagueiro Morato, ex-São Paulo, esteve em campo pelos 90 minutos da goleada sobre o Brighton, 10⁰ colocado da competição. Muito elogiado por suas atuações, o brasileiro tem sido parte fundamental da defesa que passou 10 dos 24 jogos que fez sem sofrer nenhum gol - e é líder neste quesito, os chamados clean sheets, nesta Premier League.

- Tem sido um trabalho muito bem feito. Nossa equipe é bem treinada e tem variações táticas. Os jogadores sabem o que têm de fazer, temos uma força coletiva muito grande e um jeito bem definido de jogar. Hoje foi um dia inesquecível para todo o clube. Deu para sentir isso no estádio e foi incrível. Mas não vamos nos acomodar, nós sabemos que estamos só na metade do caminho - afirmou Morato, zagueiro de 23 anos, por quem os Reds pagaram 17,8 milhões de euros em agosto.

Agora, o Nottingham Forest só volta a campo no dia 11 de fevereiro, quando visita o Exeter City pela Copa da Inglaterra. Na Premier League, o próximo compromisso da equipe de Morato é fora de casa, dia 15, contra o Fulham.