Titular do Real Madrid rebate provocação de Diego Simeone: ‘Não superaram’

A vitória do Real Madrid sobre o Las Palmas, por 4 a 1, neste domingo (19), recolocou a equipe merengue na liderança de La Liga, com 46 pontos conquistados. Mais que isso, o resultado ainda teve o gosto especial de retirar o rival Atlético de Madrid do topo da classificação.

O momento não poderia ser mais propício para rebater Diego Simeone, comandante colchonero que provocou o Real Madrid após a classificação às quartas de final da Copa do Rei na última quinta-feira (16). E assim fez Dani Ceballos, destaque da vitória neste domingo: na zona mista do Estádio Santiago Bernabéu, o volante alfinetou o treinador argentino.

— Acredito que Cholo ainda não superou as duas finais que perdeu contra o Real Madrid - disparou Ceballos.

Relembre: Diego Simeone provoca o Real Madrid

Com o triunfo por 5 a 2 diante do Celta de Vigo, o treinador argentino disparou sobre uma polêmica de arbitragem que teria favorecido os Blancos no resultado. O time do Celta de Vigo reclamou de um pênalti sofrido por Swedberg ainda no primeiro tempo; na jogada seguinte, Mbappé arrancou com a bola no campo de defesa e marcou o primeiro gol merengue no resultado.

Na última sexta-feira (17), durante a coletiva anterior à derrota do Atlético de Madrid diante do Leganés, por 1 a 0, Simeone comentou a situação e indicou que o favorecimento ao Real Madrid não é uma novidade no futebol espanhol.

— Não vi o jogo de ontem. Me contaram de episódios que aconteceram como acontecem há cem anos. Não sei o que surpreende a vocês - indagou Diego Simeone.

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

