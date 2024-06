E o Fair Play Financeiro? Entenda como Real Madrid pode pagar Mbappé – e o Barcelona não

💰 As finanças do Real Madrid



Ao contrário do Barcelona, que registou déficts nos últimos anos, o Real Madrid é considerado o clube com a melhor saúde financeira na Espanha. Desde 2002/03, o clube merengue terminou todas as temporadas com resultados operacionais positivos.



Em 2022/23, por exemplo, o Real Madrid teve um lucro de € 11,8 milhões (R$ 67 milhões) e registrou receitas totais de € 843 milhões (R$ 4,8 bilhões) - um aumento de 17% em relação ao ano anterior.



