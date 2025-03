Titular da Holanda, Memphis busca recorde para se tornar o ‘maior nome da história’

De volta à seleção nacional após oito meses de ausência, Memphis Depay será titular da partida entre Holanda e Espanha nesta quinta-feira (20), pela ida das quartas de final da Nations League, em Roterdã (HOL), no estádio De Kuip. Com 46 gols, ele é o segundo maior artilheiro da história do país, atrás de Robin Van Persie por quatro tentos.

A última vez que Memphis atuou pela seleção foi na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, na semifinal da Eurocopa, em julho de 2024. Sem brilho, ele foi titular em todas as partidas da Holanda na competição, com um gol e uma assistência.

Ronald Koeman, técnico da Laranja, esteve no Brasil em fevereiro e assistiu a dois jogos do Corinthians: o empate por 2 a 2 contra o Guarani no Campeonato Paulista e a vitória por 3 a 2 sobre a Universidad Central pela Pré-Libertadores, ambos na Neo Química Arena. Nos dois jogos, Memphis teve somente um passe para gol para Matheus Bidu, na partida pela competição continental.

Na coletiva pré-jogo contra a Espanha, Koeman disse que conversou com o camisa 10 do Corinthians antes do anúncio da convocação neerlandesa.

— Falei com ele quando ele decidiu (vir para o Corinthians). Aí acompanho. Tenho uma impressão inicial, e só tenho certeza quando o vejo jogar. Quando vi, me convenci de que ele ainda pode ser muito útil para o grupo. Ele se sente bem e está em forma. Já jogou muitas partidas, pelo campeonato (Paulista) e pela copa. Eu também voltei do Brasil, um dia de cansaço e pronto. Fuso horário não é problema — analisou o ex-zagueiro.

Números de Memphis Depay na Holanda

A experiência de Memphis na seleção holandesa é inegável. Além de estar próximo de se tornar o maior goleador histórico da Laranja, ele está à beira dos 100 jogos pelo país, que será completado se jogar ambas as partidas contra a Espanha. Confira abaixo a lista dos maiores goleadores da história dos Países Baixos ⬇️

Robin van Persie - 50 gols Memphis Depay - 46 gols Klaas-Jan Huntelaar - 42 gols Patrick Kluivert - 40 gols Dennis Bergkamp - 37 gols Arjen Robben - 37 gols Faas Wilkes - 35 gols Ruud van Nistelrooy - 35 gols Abe Lenstra - 33 gols Johan Cruyff - 33 gols

