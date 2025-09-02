menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Fechamento da janela: os reforços da Premier League

Primeira divisão da Inglaterra registrou 148 contratações no mercado de verão

Liverpool - Premier League
imagem cameraLiverpool foi campeão da última Premier League e esteve ativo na janela (Foto: Paul Ellis/AFP)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
06:30
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
A janela de transferências do verão europeu terminou com 147 reforços na Premier League
Sunderland foi o time que mais contratou, com 13 novas aquisições
O Fulham foi o clube que menos se movimentou, com apenas 4 contratações
Chelsea foi o time de grande porte que mais agitou o mercado
Transferências incluem jogadores que chegaram e saíram de vários clubes
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A janela de transferências do verão europeu chegou ao fim e a Premier League registrou desfechos interessantes, totalizando 148 reforços dos 20 clubes da elite inglesa. Dentre eles, o recém-promovido Sunderland foi quem mais se movimentou, com 13 novidades. No outro extremo, o Fulham foi quem menos contratou, com apenas quatro novos atletas para o time de Marco Silva. Entre os grandes, quem mais agitou o mercado foi o Chelsea, enquanto o Liverpool foi quem mais gastou. Confira todas as transferências:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Isak se tornou a contratação mais cara da Premier League (Foto: Reprodução/Liverpool)

Arsenal

Quem chegou:

  1. Kepa (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  2. Cristhian Mosquera (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Valencia;
  3. Piero Hincapié (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
  4. Martín Zubimendi (Meio-campista): contratado em definitivo junto à Real Sociedad;
  5. Christian Norgaard (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Brentford;
  6. Eberechi Eze (Meia): contratado em definitivo junto ao Crystal Palace;
  7. Noni Madueke (Ponta): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  8. Viktor Gyokeres (Atacante): contratado em definitivo junto ao Sporting.

Quem saiu:

  1. Neto (Goleiro): fim de empréstimo;
  2. Karl Hein (Goleiro): emprestado ao Werder Bremen;
  3. Takehiro Tomiyasu (Zagueiro): rescindiu contrato;
  4. Kieran Tierney (Lateral): saiu à custo zero para o Celtic;
  5. Nuno Tavares (Lateral): vendido à Lazio;
  6. Zinchenko (Lateral): emprestado ao Nottingham Forest;
  7. Jorginho (Meio-campista): saiu à custo zero para o Flamengo;
  8. Thomas Partey (Meio-campista): contrato terminou;
  9. Fábio Vieira (Meia): emprestado ao Hamburgo;
  10. Marquinhos (Ponta): vendido ao Cruzeiro;
  11. Sterling (Atacante): fim de empréstimo.

Aston Villa

Quem chegou:

  1. Marco Bizot (Goleiro): chegou à custo zero do Brest;
  2. Yasin Özcan (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Kasimpasa;
  3. Lindelof (Zagueiro): chegou à custo zero;
  4. Eliott (Meio-campista): emprestado pelo Liverpool;
  5. Sancho (Atacante): emprestado pelo Manchester United;
  6. Evann Guessand (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nice.

Quem saiu:

  • Robin Olsen;
  • Yasin Özcan;
  • Axel Disasi: retornou de empréstimo ao Chelsea;
  • Kortney Hause;
  • Kesler-Hayden;
  • Alex Moreno;
  • Leander Dendoncker;
  • Enzo Berrenechea;
  • Jacob Ramsey (Meia): vendido ao Newcastle;
  • Marco Asensio: retornou de empréstimo ao PSG;
  • Marcus Rashford: retornou de empréstimo ao Manchester United;
  • Leon Bailey: emprestado à Roma.

Bournemouth

Quem chegou:

  1. Djordje Petrovic (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  2. Bafodé Diakité (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Lille;
  3. Veljko Milosavljevic (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Estrela Vermelha;
  4. Adrien Truffert (Lateral): contratado em definitivo junto ao Rennes;
  5. Álex Jiménez (Lateral): emprestado pelo Milan;
  6. Amine Adli (Atacante): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
  7. Ben Doak (Atacante): contratado em definitivo junto ao Liverpool.

Quem saiu:

  1. Kepa Arrizabalaga;
  2. Mark Travers;
  3. Neto (Goleiro): saiu à custo zero para o Botafogo;
  4. Ilya Zabarnyi (Zagueiro): vendido ao PSG;
  5. Dean Huijsen (Zagueiro): vendido ao Real Madrid;
  6. Chris Mepham;
  7. Max Aarons;
  8. Milos Kerkez (Lateral): vendido ao Liverpool;
  9. Philip Billing;
  10. Joe Rothwell;
  11. Hamed Traoréa;
  12. Dango Ouattara (Atacante): vendido ao Brentford;
  13. Jaidon Anthony;
  14. Luis Sinisterra (Atacante): emprestado ao Cruzeiro.

Brentford

Quem chegou:

  1. Caoimhín Kelleher (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Liverpool;
  2. Michael Kayode (Lateral): contratado em definitivo junto à Fiorentina;
  3. Jordan Henderson (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Ajax;
  4. Antoni Milambo (Meia): contratado em definitivo junto ao Feyenoord;
  5. Reiss Nelson (Meia): emprestado pelo Arsenal;
  6. Romelle Donovan (Atacante): contratado em definitivo junto ao Birmingham;
  7. Dango Ouattara (Atacante): contratado em definitivo junto ao Bournemouth.

Quem saiu:

  1. Mark Flekken (Goleiro): vendido ao Bayer Leverkusen;
  2. Ben Mee;
  3. Mads Roerslev;
  4. Christian Nørgaard (Meio-campista): vendido ao Arsenal;
  5. Josh Dasilva;
  6. Bryan Mbeumo (Atacante): vendido ao Manchester United;
  7. Yoane Wissa (Atacante): vendido ao Newcastle.

Brighton

Quem chegou:

  1. Olivier Boscagli (Zagueiro): chegou à custo zero do PSV;
  2. Diego Coppola (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Verona;
  3. Maxim De Cuyper (Lateral): contratado em definitivo junto ao Brugge;
  4. Tom Watson (Atacante): contratado em definitivo junto ao Sunderland;
  5. Charalampos Kostoulas (Atacante): contratado em definitivo junto ao Olympiacos.

Quem saiu:

  • Kjell Scherpen;
  • Carl Rushworth;
  • James Beadle;
  • Eiran Cashin;
  • Igor Julio (Zagueiro): emprestado ao West Ham;
  • Pervis Estupiñán (Lateral): vendido ao Milan;
  • Tariq Lamptey;
  • Odeluga Offiah;
  • Julio Enciso (Meia): vendido ao Strasbourg;
  • Valentín Barco (Meia): vendido ao Strasbourg;
  • Facundo Buonanotte (Meia): emprestado ao Chelsea;
  • João Pedro (Atacante): vendido ao Chelsea;
  • Simon Adingra (Atacante): vendido ao Sunderland;
  • Abdallah Sima;
  • Evan Ferguson (Atacante): emprestado à Roma;
  • Ibrahim Osman;
  • Jeremy Sarmiento.

Burnley

Quem chegou:

  1. Max Weiß (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Karlsruher;
  2. Martin Dúbravka (Goleiro): contratado à custo zero;
  3. Kyle Walker (Lateral): contratado em definitivo junto ao Manchester City;
  4. Axel Tuanzebe (Lateral): contratado em definitivo junto ao Ipswich;
  5. Bashir Humphreys (Lateral): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  6. Quilindschy Hartman (Lateral): contratado em definitivo junto ao Feyenoord;
  7. Florentino (Meio-campista): emprestado pelo Benfica;
  8. Lesley Ugochukwu (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  9. Armando Broja (Atacante): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  10. Loum Tchaouna (Atacante): contratado em definitivo junto à Lazio;
  11. Marcus Edwards (Atacante): contratado em definitivo junto ao Sporting;
  12. Jacob Bruun Larsen (Atacante): contratado em definitivo junto ao Stuttgart.

Quem saiu:

  1. James Trafford (Goleiro): vendido ao Manchester City;
  2. Etienne Green;
  3. CJ Egan-Riley;
  4. Owen Dodgson;
  5. Shurandy Sambo;
  6. Han-Noah Massengo;
  7. Oluwaseun Adewumi;
  8. Josh Brownhill;
  9. Jonjo Shelvey;
  10. Dara Costelloe;
  11. Andréas Hountondji;
  12. Darko Churlinov;
  13. Luca Koleosho;
  14. Michael Obafemi;
  15. Nathan Redmond.

Chelsea

Quem chegou:

  • Jorrel Hato (Lateral): contratado em definitivo junto ao Ajax;
  • Dário Essugo (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Sporting;
  • Andrey Santos (Meio-campista): retornou de empréstimo;
  • Kendry Páez (Meia): contratado em definitivo junto ao Del Valle;
  • Facundo Buonanotte (Meia): emprestado pelo Brighton;
  • João Pedro (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brighton;
  • Jamie Gittens (Atacante): contratado em definitivo junto ao Borussia Dortmund;
  • Garnacho (Atacante): contratado em definitivo junto ao Manchester United;
  • Liam Delap (Atacante): contratado em definitivo junto ao Ipswich;
  • Estêvão (Atacante): contratado em definitivo junto ao Palmeiras.

Quem saiu:

  1. Djordje Petrovic (Goleiro): vendido ao Bournemouth;
  2. Kepa Arrizabalaga (Goleiro): vendido ao Arsenal;
  3. Marcus Bettinelli (Goleiro): vendido ao Manchester City;
  4. Mike Penders (Goleiro): emprestado ao Strasbourg;
  5. Lucas Bergström (Goleiro): fim de contrato;
  6. Mamadou Sarr (Zagueiro): emprestado ao Strasbourg;
  7. Aarón Anselmino (Zagueiro): emprestado ao Borussia Dortmund;
  8. Renato Veiga (Zagueiro): vendido ao Villarreal;
  9. Chilwell (Lateral): emprestado ao Strasbourg;
  10. Bashir Humphreys (Lateral): vendido ao Burnley;
  11. Alfie Gilchrist (Lateral): vendido ao West Brom;
  12. Lesley Ugochukwu (Meio-campista): vendido ao Burnley;
  13. Kiernan Dewsbury-Hall (Meio-campista): vendido ao Everton;
  14. Carney Chukwuemeka (Meio-campista): vendido ao Borussia Dortmund;
  15. Mathis Amougou (Meio-campista): vendido ao Strasbourg;
  16. Kendry Páez (Meia): emprestado ao Strasbourg;
  17. Jadon Sancho (Atacante): fim de empréstimo;
  18. Armando Broja (Atacante): vendido ao Burnley;
  19. João Félix (Atacante): vendido ao Al-Nassr;
  20. Christopher Nkunku (Atacante): vendido ao Milan;
  21. Noni Madueke (Atacante): vendido ao Arsenal;
  22. Nicolas Jackson (Atacante): emprestado ao Bayern;
  23. Tyrique George (Atacante): vendido ao Fulham.

Crystal Palace

Quem chegou:

  1. Walter Benítez (Goleiro): chegou à custo zero;
  2. Jaydee Canvot (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Toulouse;
  3. Borna Sosa (Lateral): contratado em definitivo junto ao Ajax;
  4. Chrisantus Uche (Meia): emprestado pelo Getafe;
  5. Yéremy Pino (Atacante): contratado em definitivo junto ao Villarreal.

Quem saiu:

  1. Matt Turner;
  2. Joel Ward;
  3. Ben Chilwell (Lateral): fim de empréstimo;
  4. Rob Holding;
  5. Marc Guéhi (Zagueiro): vendido ao Liverpool;
  6. Eberechi Eze (Meia): vendido ao Arsenal;
  7. Matheus França (Meia); emprestado ao Vasco;
  8. Jeffrey Schlupp;
  9. Odsonne Édouard;
  10. Malcolm Ebiowei.

Everton

Quem chegou:

  1. Mark Travers (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Bournemouth;
  2. Adam Aznou (Lateral): contratado em definitivo junto ao Bayern;
  3. Kiernan Dewsbury-Hall (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  4. Merlin Röhl (Meia): emprestado pelo Freiburg;
  5. Jack Grealish (Meia): emprestado pelo Manchester City;
  6. Tyler Dibling (Atacante): contratado em definitivo junto ao Southampton;
  7. Thierno Barry (Atacante): contratado em definitivo junto ao Villarreal.

Quem saiu:

  1. Asmir Begovic;
  2. João Virgínia;
  3. Billy Crellin;
  4. Mason Holgate;
  5. Ashley Young;
  6. Abdoulaye Doucouré;
  7. Dominic Calvert-Lewin.

Fulham

Quem chegou:

  1. Benjamin Lecomte (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Montpellier;
  2. Samuel Chukwueze (Atacante): emprestado pelo Milan;
  3. Kevin (Atacante): contratado em definitivo junto ao Shakhtar;
  4. Tyrique George (Atacante): contratado em definitivo junto ao Chelsea.

Quem saiu:

  • Steven Benda;
  • Willian (Meia): fim de contrato;
  • Andreas Pereira (Meia): vendido ao Palmeiras;
  • Carlos Vinícius (Atacante): saiu à custo zero para o Grêmio;
  • Martial Godo.

Leeds United

Quem chegou:

  1. Lucas Perri (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Lyon;
  2. Jaka Bijol (Zagueiro): contratado em definitivo junto à Udinese;
  3. Sebastiaan Bornauw (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Wolfsburg;
  4. James Justin (Lateral): contratado em definitivo junto ao Leicester;
  5. Gabriel Gudmundsson (Lateral): contratado em definitivo junto ao Lille;
  6. Anton Stach (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Hoffenheim;
  7. Sean Longstaff (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Newcastle;
  8. Noah Okafor (Atacante): contratado em definitivo junto ao Milan;
  9. Dominic Calvert-Lewin (Atacante): chegou à custo zero;
  10. Lukas Nmecha (Atacante): chegou à custo zero.

Quem saiu:

  • Maximilian Wöber;
  • Junior Firpo;
  • Isaac Schmidt;
  • Sam Greenwood;
  • Darko Gyabi;
  • Josuha Guilavogui;
  • Charlie Crew;
  • Mateo Joseph;
  • Joe Gelhardt;
  • Patrick Bamford.

Liverpool

Quem chegou:

  1. Giorgi Mamardashvili (Goleiro): voltou de empréstimo do Valencia;
  2. Marc Guéhi (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Crystal Palace;
  3. Giovanni Leoni (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Parma;
  4. Jeremie Frimpong (Lateral): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
  5. Milos Kerkez (Lateral): contratado em definitivo junto ao Bournemouth;
  6. Florian Wirtz (Meia): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
  7. Hugo Ekitike (Atacante): contratado em definitivo junto ao Frankfurt;
  8. Alexander Isak (Atacante): contratado em definitivo junto ao Newcastle.

Quem saiu:

  1. Caoimhín Kelleher (Goleiro): vendido ao Brentford;
  2. Jarell Quansah (Zagueiro): vendido ao Bayer Leverkusen;
  3. Nat Phillips (Zagueiro): vendido ao West Brom;
  4. Konstantinos Tsimikas (Lateral): emprestado à Roma;
  5. Trent Alexander-Arnold (Lateral): fim de contrato;
  6. Harvey Elliott (Meia): emprestado ao Aston Villa;
  7. Tyler Morton (Meio-campista): vendido ao Lyon;
  8. Ben Doak (Atacante): vendido ao Bournemouth;
  9. Luis Díaz (Atacante): vendido ao Bayern;
  10. Darwin Nuñez (Atacante): vendido ao Al-Hilal.

Manchester City

Quem chegou:

  1. James Trafford (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Burnley;
  2. Gigi Donnarumma (Goleiro): contratado em definitivo junto ao PSG;
  3. Marcus Betinelli (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
  4. Rayan Aït-Nouri (Lateral): contratado em definitivo junto ao Wolverhampton;
  5. Tijjani Reijnders (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Milan;
  6. Sverre Nypan (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Rosenborg;
  7. Rayan Cherki (Meia): contratado em definitivo junto ao Lyon.

Quem saiu:

  1. Scott Carson (Goleiro): fim do contrato;
  2. Vitor Reis (Zagueiro): emprestado ao Girona;
  3. Manuel Akanji (Zagueiro): emprestado à Inter de Milão;
  4. Kyle Walker (Lateral): vendido ao Burnley;
  5. Kevin De Bruyne (Meio-campista): fim de contrato;
  6. Máximo Perrone (Meio-campista): vendido ao Como;
  7. Sverre Nypan (Meio-campista): emprestado ao Middlesbrough;
  8. Claudio Echeverri (Meio-campista): emprestado ao Bayer Leverkusen;
  9. James McAtee (Meia): vendido ao Nottingham Forest.

Manchester United

Quem chegou:

  1. Senne Lammens (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Royal Antwerp;
  2. Diego León (Lateral): contratado em definitivo junto ao Cerro Porteño;
  3. Matheus Cunha (Atacante): contratado em definitivo junto ao Wolverhampton;
  4. Bryan Mbeumo (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brentford;
  5. Benjamin Sesko (Atacante): contratado em definitivo junto ao RB Leipzig.

Quem saiu:

  1. Jonny Evans (Zagueiro): aposentadoria;
  2. Victor Lindelöf (Zagueiro): fim de contrato;
  3. Christian Eriksen (Meio-campista): fim de contrato;
  4. Alejandro Garnacho (Atacante): vendido ao Chelsea;
  5. Antony (Atacante): vendido ao Betis;
  6. Hojlund (Atacante): emprestado ao Napoli;
  7. Jadon Sancho (Atacante): emprestado ao Aston Villa.

Newcastle

Quem chegou:

  1. Aaron Ramsdale (Goleiro): emprestado pelo Southampton;
  2. Malick Thiaw (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Milan;
  3. Jacob Ramsey (Meia): contratado em definitivo junto ao Aston Villa;
  4. Anthony Elanga (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nottingham Forest;
  5. Nick Woltemade (Atacante): contratado em definitivo junto ao Stuttgart;
  6. Yoane Wissa (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brentford.

Quem saiu:

  1. Odysseas Vlachodimos;
  2. Martin Dúbravka;
  3. Jamal Lewis;
  4. Matt Targett;
  5. Isaac Hayden;
  6. Sean Longstaff;
  7. Callum Wilson;
  8. Alexander Isak (Atacante): vendido ao Liverpool.

Nottingham Forest

Quem chegou:

  1. John (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Botafogo;
  2. Jair Cunha (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Botafogo;
  3. Cuiabano (Lateral): contratado em definitivo junto ao Botafogo;
  4. Nicolò Savona (Lateral): contratado em definitivo junto à Juventus;
  5. Douglas Luiz (Meio-campista): emprestado pela Juventus;
  6. Omari Hutchinson (Meia): contratado em definitivo junto ao Ipswich;
  7. James McAtee (Meia): contratado em definitivo junto ao Manchester City;
  8. Dilane Bakwa (Atacante): contratado em definitivo junto ao Strasbourg;
  9. Dan Ndoye (Atacante): contratado em definitivo junto ao Bologna;
  10. Kalimuendo (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nice.

Quem saiu:

  1. Carlos Miguel (Goleiro): vendido ao Palmeiras;
  2. Wayne Hennessey;
  3. Matt Turner;
  4. Andrew Omobamidele;
  5. Jonathan Panzo;
  6. Tyler Bindon;
  7. David Carmo;
  8. Harry Toffolo;
  9. Danilo (Meio-campista): vendido ao Botafogo;
  10. Lewis O'Brien;
  11. Marko Stamenic;
  12. Ramón Sosa (Meia): vendido ao Palmeiras;
  13. Anthony Elanga (Atacante): vendido ao Newcastle;
  14. Emmanuel Dennis.

Sunderland

Quem chegou:

  1. Robin Roefs (Goleiro): contratado em definitivo junto ao NEC Nijmegen;
  2. Omar Alderete (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Getafe;
  3. Lutsharel Geertruida (Lateral): emprestado pelo RB Leipzig;
  4. Nordi Mukiele (Lateral): contratado em definitivo junto ao PSG;
  5. Arthur Masuaku (Lateral): contratado em definitivo junto ao Besiktas;
  6. Reinildo (Lateral): contratado em definitivo junto ao Atlético de Madrid;
  7. Enzo Le Fée (Meio-campista): contratado em definitivo junto à Roma;
  8. Noah Sadiki (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Union Saint-Gilloise;
  9. Granit Xhaka (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
  10. Habib Diarra (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Strasbourg;
  11. Simon Adingra (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brighton;
  12. Brian Brobbey (Atacante): contratado em definitivo junto ao Ajax;
  13. Chemsdine Talbi (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brugge.

Quem saiu:

  • Nathan Bishop;
  • Jenson Seelt;
  • Niall Huggins;
  • Pierre Ekwah;
  • Nectarios Triantis;
  • Alan Browne;
  • Jobe Bellingham: vendido ao Borussia Dortmund;
  • Adil Aouchiche;
  • Patrick Roberts;
  • Tom Watson;
  • Luís Semedo.

Tottenham

Quem chegou:

  1. Luka Vuskovic (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Hajduk Split;
  2. Kota Takai (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Kawasaki Frontale;
  3. João Palhinha (Meio-campista): emprestado pelo Bayern;
  4. Xavi Simons (Meia): contratado em definitivo junto ao RB Leipzig;
  5. Mohammed Kudus (Meia): contratado em definitivo junto ao West Ham;
  6. Randal Kolo Muani (Atacante): emprestado pelo PSG.

Quem saiu:

  1. Fraser Forster (Goleiro): fim de contrato;
  2. Alfie Whiteman (Goleiro): fim de contrato;
  3. Sergio Reguilón (Lateral): fim de contrato;
  4. Luka Vuskovic (Zagueiro): emprestado ao Hamburgo;
  5. Alfie Devine (Meio-campista): emprestado ao Preston;
  6. Alejo Veliz (Atacante): emprestado ao Rosário Central;
  7. Heung-min Son (Atacante): vendido ao LAFC;
  8. Timo Werner (Atacante): fim de empréstimo;
  9. Manor Solomon (Atacante): emprestado ao Villarreal.

West Ham

Quem chegou:

  1. Mads Hermansen (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Leicester;
  2. Igor Julio (Zagueiro): emprestado pelo Brighton;
  3. Kyle Walker-Peters (Lateral): chegou à custo zero;
  4. El Hadji Malick Diouf (Lateral): contratado em definitivo junto ao Slavia Praga;
  5. Mateus Fernandes (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Southampton;
  6. Soungoutou Magassa (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Monaco;
  7. Callum Wilson (Atacante): chegou à custo zero.

Quem saiu:

  • Lukasz Fabianski;
  • Kaelan Casey;
  • Vladimír Coufal;
  • Aaron Cresswell;
  • Emerson (Lateral): vendido ao Olympique de Marselha;
  • Edson Álvarez;
  • Mohammed Kudus (Meia): vendido ao Tottenham;
  • Danny Ings;
  • Maxwel Cornet;
  • Michail Antonio.

Wolverhampton

Quem chegou:

  1. Ladislav Krejci (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Girona;
  2. Jackson Tchatchoua (Lateral): contratado em definitivo junto ao Verona;
  3. David Moller Wolfe (Lateral): contratado em definitivo junto ao AZ;
  4. Fer López (Atacante): contratado em definitivo junto ao Celta de Vigo;
  5. Jhon Árias (Atacante): contratado em definitivo junto ao Fluminense;
  6. Tolu Arokodare (Atacante): contratado em definitivo junto ao Genk.

Quem saiu:

  • Nasser Djiga;
  • Craig Dawson;
  • Bastien Meupiyou;
  • Pedro Lima (Lateral): emprestado ao Porto;
  • Nélson Semedo (Lateral): fim de contrato;
  • Rayan Aït-Nouri (Lateral): vendido ao Manchester City;
  • Boubacar Traoré;
  • Tommy Doyle;
  • Joe Hodge;
  • Chem Campbell;
  • Pablo Sarabia;
  • Chiquinho;
  • Gonçalo Guedes;
  • Fábio Silva (Atacante): vendido ao Borussia Dortmund;
  • Matheus Cunha (Atacante): vendido ao Manchester United.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias