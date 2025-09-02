Fechamento da janela: os reforços da Premier League
Primeira divisão da Inglaterra registrou 148 contratações no mercado de verão
A janela de transferências do verão europeu chegou ao fim e a Premier League registrou desfechos interessantes, totalizando 148 reforços dos 20 clubes da elite inglesa. Dentre eles, o recém-promovido Sunderland foi quem mais se movimentou, com 13 novidades. No outro extremo, o Fulham foi quem menos contratou, com apenas quatro novos atletas para o time de Marco Silva. Entre os grandes, quem mais agitou o mercado foi o Chelsea, enquanto o Liverpool foi quem mais gastou. Confira todas as transferências:
Arsenal
Quem chegou:
- Kepa (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
- Cristhian Mosquera (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Valencia;
- Piero Hincapié (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
- Martín Zubimendi (Meio-campista): contratado em definitivo junto à Real Sociedad;
- Christian Norgaard (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Brentford;
- Eberechi Eze (Meia): contratado em definitivo junto ao Crystal Palace;
- Noni Madueke (Ponta): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
- Viktor Gyokeres (Atacante): contratado em definitivo junto ao Sporting.
Quem saiu:
- Neto (Goleiro): fim de empréstimo;
- Karl Hein (Goleiro): emprestado ao Werder Bremen;
- Takehiro Tomiyasu (Zagueiro): rescindiu contrato;
- Kieran Tierney (Lateral): saiu à custo zero para o Celtic;
- Nuno Tavares (Lateral): vendido à Lazio;
- Zinchenko (Lateral): emprestado ao Nottingham Forest;
- Jorginho (Meio-campista): saiu à custo zero para o Flamengo;
- Thomas Partey (Meio-campista): contrato terminou;
- Fábio Vieira (Meia): emprestado ao Hamburgo;
- Marquinhos (Ponta): vendido ao Cruzeiro;
- Sterling (Atacante): fim de empréstimo.
Aston Villa
Quem chegou:
- Marco Bizot (Goleiro): chegou à custo zero do Brest;
- Yasin Özcan (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Kasimpasa;
- Lindelof (Zagueiro): chegou à custo zero;
- Eliott (Meio-campista): emprestado pelo Liverpool;
- Sancho (Atacante): emprestado pelo Manchester United;
- Evann Guessand (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nice.
Quem saiu:
- Robin Olsen;
- Yasin Özcan;
- Axel Disasi: retornou de empréstimo ao Chelsea;
- Kortney Hause;
- Kesler-Hayden;
- Alex Moreno;
- Leander Dendoncker;
- Enzo Berrenechea;
- Jacob Ramsey (Meia): vendido ao Newcastle;
- Marco Asensio: retornou de empréstimo ao PSG;
- Marcus Rashford: retornou de empréstimo ao Manchester United;
- Leon Bailey: emprestado à Roma.
Bournemouth
Quem chegou:
- Djordje Petrovic (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
- Bafodé Diakité (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Lille;
- Veljko Milosavljevic (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Estrela Vermelha;
- Adrien Truffert (Lateral): contratado em definitivo junto ao Rennes;
- Álex Jiménez (Lateral): emprestado pelo Milan;
- Amine Adli (Atacante): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
- Ben Doak (Atacante): contratado em definitivo junto ao Liverpool.
Quem saiu:
- Kepa Arrizabalaga;
- Mark Travers;
- Neto (Goleiro): saiu à custo zero para o Botafogo;
- Ilya Zabarnyi (Zagueiro): vendido ao PSG;
- Dean Huijsen (Zagueiro): vendido ao Real Madrid;
- Chris Mepham;
- Max Aarons;
- Milos Kerkez (Lateral): vendido ao Liverpool;
- Philip Billing;
- Joe Rothwell;
- Hamed Traoréa;
- Dango Ouattara (Atacante): vendido ao Brentford;
- Jaidon Anthony;
- Luis Sinisterra (Atacante): emprestado ao Cruzeiro.
Brentford
Quem chegou:
- Caoimhín Kelleher (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Liverpool;
- Michael Kayode (Lateral): contratado em definitivo junto à Fiorentina;
- Jordan Henderson (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Ajax;
- Antoni Milambo (Meia): contratado em definitivo junto ao Feyenoord;
- Reiss Nelson (Meia): emprestado pelo Arsenal;
- Romelle Donovan (Atacante): contratado em definitivo junto ao Birmingham;
- Dango Ouattara (Atacante): contratado em definitivo junto ao Bournemouth.
Quem saiu:
- Mark Flekken (Goleiro): vendido ao Bayer Leverkusen;
- Ben Mee;
- Mads Roerslev;
- Christian Nørgaard (Meio-campista): vendido ao Arsenal;
- Josh Dasilva;
- Bryan Mbeumo (Atacante): vendido ao Manchester United;
- Yoane Wissa (Atacante): vendido ao Newcastle.
Brighton
Quem chegou:
- Olivier Boscagli (Zagueiro): chegou à custo zero do PSV;
- Diego Coppola (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Verona;
- Maxim De Cuyper (Lateral): contratado em definitivo junto ao Brugge;
- Tom Watson (Atacante): contratado em definitivo junto ao Sunderland;
- Charalampos Kostoulas (Atacante): contratado em definitivo junto ao Olympiacos.
Quem saiu:
- Kjell Scherpen;
- Carl Rushworth;
- James Beadle;
- Eiran Cashin;
- Igor Julio (Zagueiro): emprestado ao West Ham;
- Pervis Estupiñán (Lateral): vendido ao Milan;
- Tariq Lamptey;
- Odeluga Offiah;
- Julio Enciso (Meia): vendido ao Strasbourg;
- Valentín Barco (Meia): vendido ao Strasbourg;
- Facundo Buonanotte (Meia): emprestado ao Chelsea;
- João Pedro (Atacante): vendido ao Chelsea;
- Simon Adingra (Atacante): vendido ao Sunderland;
- Abdallah Sima;
- Evan Ferguson (Atacante): emprestado à Roma;
- Ibrahim Osman;
- Jeremy Sarmiento.
Burnley
Quem chegou:
- Max Weiß (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Karlsruher;
- Martin Dúbravka (Goleiro): contratado à custo zero;
- Kyle Walker (Lateral): contratado em definitivo junto ao Manchester City;
- Axel Tuanzebe (Lateral): contratado em definitivo junto ao Ipswich;
- Bashir Humphreys (Lateral): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
- Quilindschy Hartman (Lateral): contratado em definitivo junto ao Feyenoord;
- Florentino (Meio-campista): emprestado pelo Benfica;
- Lesley Ugochukwu (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
- Armando Broja (Atacante): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
- Loum Tchaouna (Atacante): contratado em definitivo junto à Lazio;
- Marcus Edwards (Atacante): contratado em definitivo junto ao Sporting;
- Jacob Bruun Larsen (Atacante): contratado em definitivo junto ao Stuttgart.
Quem saiu:
- James Trafford (Goleiro): vendido ao Manchester City;
- Etienne Green;
- CJ Egan-Riley;
- Owen Dodgson;
- Shurandy Sambo;
- Han-Noah Massengo;
- Oluwaseun Adewumi;
- Josh Brownhill;
- Jonjo Shelvey;
- Dara Costelloe;
- Andréas Hountondji;
- Darko Churlinov;
- Luca Koleosho;
- Michael Obafemi;
- Nathan Redmond.
Chelsea
Quem chegou:
- Jorrel Hato (Lateral): contratado em definitivo junto ao Ajax;
- Dário Essugo (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Sporting;
- Andrey Santos (Meio-campista): retornou de empréstimo;
- Kendry Páez (Meia): contratado em definitivo junto ao Del Valle;
- Facundo Buonanotte (Meia): emprestado pelo Brighton;
- João Pedro (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brighton;
- Jamie Gittens (Atacante): contratado em definitivo junto ao Borussia Dortmund;
- Garnacho (Atacante): contratado em definitivo junto ao Manchester United;
- Liam Delap (Atacante): contratado em definitivo junto ao Ipswich;
- Estêvão (Atacante): contratado em definitivo junto ao Palmeiras.
Quem saiu:
- Djordje Petrovic (Goleiro): vendido ao Bournemouth;
- Kepa Arrizabalaga (Goleiro): vendido ao Arsenal;
- Marcus Bettinelli (Goleiro): vendido ao Manchester City;
- Mike Penders (Goleiro): emprestado ao Strasbourg;
- Lucas Bergström (Goleiro): fim de contrato;
- Mamadou Sarr (Zagueiro): emprestado ao Strasbourg;
- Aarón Anselmino (Zagueiro): emprestado ao Borussia Dortmund;
- Renato Veiga (Zagueiro): vendido ao Villarreal;
- Chilwell (Lateral): emprestado ao Strasbourg;
- Bashir Humphreys (Lateral): vendido ao Burnley;
- Alfie Gilchrist (Lateral): vendido ao West Brom;
- Lesley Ugochukwu (Meio-campista): vendido ao Burnley;
- Kiernan Dewsbury-Hall (Meio-campista): vendido ao Everton;
- Carney Chukwuemeka (Meio-campista): vendido ao Borussia Dortmund;
- Mathis Amougou (Meio-campista): vendido ao Strasbourg;
- Kendry Páez (Meia): emprestado ao Strasbourg;
- Jadon Sancho (Atacante): fim de empréstimo;
- Armando Broja (Atacante): vendido ao Burnley;
- João Félix (Atacante): vendido ao Al-Nassr;
- Christopher Nkunku (Atacante): vendido ao Milan;
- Noni Madueke (Atacante): vendido ao Arsenal;
- Nicolas Jackson (Atacante): emprestado ao Bayern;
- Tyrique George (Atacante): vendido ao Fulham.
Crystal Palace
Quem chegou:
- Walter Benítez (Goleiro): chegou à custo zero;
- Jaydee Canvot (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Toulouse;
- Borna Sosa (Lateral): contratado em definitivo junto ao Ajax;
- Chrisantus Uche (Meia): emprestado pelo Getafe;
- Yéremy Pino (Atacante): contratado em definitivo junto ao Villarreal.
Quem saiu:
- Matt Turner;
- Joel Ward;
- Ben Chilwell (Lateral): fim de empréstimo;
- Rob Holding;
- Marc Guéhi (Zagueiro): vendido ao Liverpool;
- Eberechi Eze (Meia): vendido ao Arsenal;
- Matheus França (Meia); emprestado ao Vasco;
- Jeffrey Schlupp;
- Odsonne Édouard;
- Malcolm Ebiowei.
Everton
Quem chegou:
- Mark Travers (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Bournemouth;
- Adam Aznou (Lateral): contratado em definitivo junto ao Bayern;
- Kiernan Dewsbury-Hall (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
- Merlin Röhl (Meia): emprestado pelo Freiburg;
- Jack Grealish (Meia): emprestado pelo Manchester City;
- Tyler Dibling (Atacante): contratado em definitivo junto ao Southampton;
- Thierno Barry (Atacante): contratado em definitivo junto ao Villarreal.
Quem saiu:
- Asmir Begovic;
- João Virgínia;
- Billy Crellin;
- Mason Holgate;
- Ashley Young;
- Abdoulaye Doucouré;
- Dominic Calvert-Lewin.
Fulham
Quem chegou:
- Benjamin Lecomte (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Montpellier;
- Samuel Chukwueze (Atacante): emprestado pelo Milan;
- Kevin (Atacante): contratado em definitivo junto ao Shakhtar;
- Tyrique George (Atacante): contratado em definitivo junto ao Chelsea.
Quem saiu:
- Steven Benda;
- Willian (Meia): fim de contrato;
- Andreas Pereira (Meia): vendido ao Palmeiras;
- Carlos Vinícius (Atacante): saiu à custo zero para o Grêmio;
- Martial Godo.
Leeds United
Quem chegou:
- Lucas Perri (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Lyon;
- Jaka Bijol (Zagueiro): contratado em definitivo junto à Udinese;
- Sebastiaan Bornauw (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Wolfsburg;
- James Justin (Lateral): contratado em definitivo junto ao Leicester;
- Gabriel Gudmundsson (Lateral): contratado em definitivo junto ao Lille;
- Anton Stach (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Hoffenheim;
- Sean Longstaff (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Newcastle;
- Noah Okafor (Atacante): contratado em definitivo junto ao Milan;
- Dominic Calvert-Lewin (Atacante): chegou à custo zero;
- Lukas Nmecha (Atacante): chegou à custo zero.
Quem saiu:
- Maximilian Wöber;
- Junior Firpo;
- Isaac Schmidt;
- Sam Greenwood;
- Darko Gyabi;
- Josuha Guilavogui;
- Charlie Crew;
- Mateo Joseph;
- Joe Gelhardt;
- Patrick Bamford.
Liverpool
Quem chegou:
- Giorgi Mamardashvili (Goleiro): voltou de empréstimo do Valencia;
- Marc Guéhi (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Crystal Palace;
- Giovanni Leoni (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Parma;
- Jeremie Frimpong (Lateral): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
- Milos Kerkez (Lateral): contratado em definitivo junto ao Bournemouth;
- Florian Wirtz (Meia): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
- Hugo Ekitike (Atacante): contratado em definitivo junto ao Frankfurt;
- Alexander Isak (Atacante): contratado em definitivo junto ao Newcastle.
Quem saiu:
- Caoimhín Kelleher (Goleiro): vendido ao Brentford;
- Jarell Quansah (Zagueiro): vendido ao Bayer Leverkusen;
- Nat Phillips (Zagueiro): vendido ao West Brom;
- Konstantinos Tsimikas (Lateral): emprestado à Roma;
- Trent Alexander-Arnold (Lateral): fim de contrato;
- Harvey Elliott (Meia): emprestado ao Aston Villa;
- Tyler Morton (Meio-campista): vendido ao Lyon;
- Ben Doak (Atacante): vendido ao Bournemouth;
- Luis Díaz (Atacante): vendido ao Bayern;
- Darwin Nuñez (Atacante): vendido ao Al-Hilal.
Manchester City
Quem chegou:
- James Trafford (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Burnley;
- Gigi Donnarumma (Goleiro): contratado em definitivo junto ao PSG;
- Marcus Betinelli (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Chelsea;
- Rayan Aït-Nouri (Lateral): contratado em definitivo junto ao Wolverhampton;
- Tijjani Reijnders (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Milan;
- Sverre Nypan (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Rosenborg;
- Rayan Cherki (Meia): contratado em definitivo junto ao Lyon.
Quem saiu:
- Scott Carson (Goleiro): fim do contrato;
- Vitor Reis (Zagueiro): emprestado ao Girona;
- Manuel Akanji (Zagueiro): emprestado à Inter de Milão;
- Kyle Walker (Lateral): vendido ao Burnley;
- Kevin De Bruyne (Meio-campista): fim de contrato;
- Máximo Perrone (Meio-campista): vendido ao Como;
- Sverre Nypan (Meio-campista): emprestado ao Middlesbrough;
- Claudio Echeverri (Meio-campista): emprestado ao Bayer Leverkusen;
- James McAtee (Meia): vendido ao Nottingham Forest.
Manchester United
Quem chegou:
- Senne Lammens (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Royal Antwerp;
- Diego León (Lateral): contratado em definitivo junto ao Cerro Porteño;
- Matheus Cunha (Atacante): contratado em definitivo junto ao Wolverhampton;
- Bryan Mbeumo (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brentford;
- Benjamin Sesko (Atacante): contratado em definitivo junto ao RB Leipzig.
Quem saiu:
- Jonny Evans (Zagueiro): aposentadoria;
- Victor Lindelöf (Zagueiro): fim de contrato;
- Christian Eriksen (Meio-campista): fim de contrato;
- Alejandro Garnacho (Atacante): vendido ao Chelsea;
- Antony (Atacante): vendido ao Betis;
- Hojlund (Atacante): emprestado ao Napoli;
- Jadon Sancho (Atacante): emprestado ao Aston Villa.
Newcastle
Quem chegou:
- Aaron Ramsdale (Goleiro): emprestado pelo Southampton;
- Malick Thiaw (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Milan;
- Jacob Ramsey (Meia): contratado em definitivo junto ao Aston Villa;
- Anthony Elanga (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nottingham Forest;
- Nick Woltemade (Atacante): contratado em definitivo junto ao Stuttgart;
- Yoane Wissa (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brentford.
Quem saiu:
- Odysseas Vlachodimos;
- Martin Dúbravka;
- Jamal Lewis;
- Matt Targett;
- Isaac Hayden;
- Sean Longstaff;
- Callum Wilson;
- Alexander Isak (Atacante): vendido ao Liverpool.
Nottingham Forest
Quem chegou:
- John (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Botafogo;
- Jair Cunha (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Botafogo;
- Cuiabano (Lateral): contratado em definitivo junto ao Botafogo;
- Nicolò Savona (Lateral): contratado em definitivo junto à Juventus;
- Douglas Luiz (Meio-campista): emprestado pela Juventus;
- Omari Hutchinson (Meia): contratado em definitivo junto ao Ipswich;
- James McAtee (Meia): contratado em definitivo junto ao Manchester City;
- Dilane Bakwa (Atacante): contratado em definitivo junto ao Strasbourg;
- Dan Ndoye (Atacante): contratado em definitivo junto ao Bologna;
- Kalimuendo (Atacante): contratado em definitivo junto ao Nice.
Quem saiu:
- Carlos Miguel (Goleiro): vendido ao Palmeiras;
- Wayne Hennessey;
- Matt Turner;
- Andrew Omobamidele;
- Jonathan Panzo;
- Tyler Bindon;
- David Carmo;
- Harry Toffolo;
- Danilo (Meio-campista): vendido ao Botafogo;
- Lewis O'Brien;
- Marko Stamenic;
- Ramón Sosa (Meia): vendido ao Palmeiras;
- Anthony Elanga (Atacante): vendido ao Newcastle;
- Emmanuel Dennis.
Sunderland
Quem chegou:
- Robin Roefs (Goleiro): contratado em definitivo junto ao NEC Nijmegen;
- Omar Alderete (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Getafe;
- Lutsharel Geertruida (Lateral): emprestado pelo RB Leipzig;
- Nordi Mukiele (Lateral): contratado em definitivo junto ao PSG;
- Arthur Masuaku (Lateral): contratado em definitivo junto ao Besiktas;
- Reinildo (Lateral): contratado em definitivo junto ao Atlético de Madrid;
- Enzo Le Fée (Meio-campista): contratado em definitivo junto à Roma;
- Noah Sadiki (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Union Saint-Gilloise;
- Granit Xhaka (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Bayer Leverkusen;
- Habib Diarra (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Strasbourg;
- Simon Adingra (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brighton;
- Brian Brobbey (Atacante): contratado em definitivo junto ao Ajax;
- Chemsdine Talbi (Atacante): contratado em definitivo junto ao Brugge.
Quem saiu:
- Nathan Bishop;
- Jenson Seelt;
- Niall Huggins;
- Pierre Ekwah;
- Nectarios Triantis;
- Alan Browne;
- Jobe Bellingham: vendido ao Borussia Dortmund;
- Adil Aouchiche;
- Patrick Roberts;
- Tom Watson;
- Luís Semedo.
Tottenham
Quem chegou:
- Luka Vuskovic (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Hajduk Split;
- Kota Takai (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Kawasaki Frontale;
- João Palhinha (Meio-campista): emprestado pelo Bayern;
- Xavi Simons (Meia): contratado em definitivo junto ao RB Leipzig;
- Mohammed Kudus (Meia): contratado em definitivo junto ao West Ham;
- Randal Kolo Muani (Atacante): emprestado pelo PSG.
Quem saiu:
- Fraser Forster (Goleiro): fim de contrato;
- Alfie Whiteman (Goleiro): fim de contrato;
- Sergio Reguilón (Lateral): fim de contrato;
- Luka Vuskovic (Zagueiro): emprestado ao Hamburgo;
- Alfie Devine (Meio-campista): emprestado ao Preston;
- Alejo Veliz (Atacante): emprestado ao Rosário Central;
- Heung-min Son (Atacante): vendido ao LAFC;
- Timo Werner (Atacante): fim de empréstimo;
- Manor Solomon (Atacante): emprestado ao Villarreal.
West Ham
Quem chegou:
- Mads Hermansen (Goleiro): contratado em definitivo junto ao Leicester;
- Igor Julio (Zagueiro): emprestado pelo Brighton;
- Kyle Walker-Peters (Lateral): chegou à custo zero;
- El Hadji Malick Diouf (Lateral): contratado em definitivo junto ao Slavia Praga;
- Mateus Fernandes (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Southampton;
- Soungoutou Magassa (Meio-campista): contratado em definitivo junto ao Monaco;
- Callum Wilson (Atacante): chegou à custo zero.
Quem saiu:
- Lukasz Fabianski;
- Kaelan Casey;
- Vladimír Coufal;
- Aaron Cresswell;
- Emerson (Lateral): vendido ao Olympique de Marselha;
- Edson Álvarez;
- Mohammed Kudus (Meia): vendido ao Tottenham;
- Danny Ings;
- Maxwel Cornet;
- Michail Antonio.
Wolverhampton
Quem chegou:
- Ladislav Krejci (Zagueiro): contratado em definitivo junto ao Girona;
- Jackson Tchatchoua (Lateral): contratado em definitivo junto ao Verona;
- David Moller Wolfe (Lateral): contratado em definitivo junto ao AZ;
- Fer López (Atacante): contratado em definitivo junto ao Celta de Vigo;
- Jhon Árias (Atacante): contratado em definitivo junto ao Fluminense;
- Tolu Arokodare (Atacante): contratado em definitivo junto ao Genk.
Quem saiu:
- Nasser Djiga;
- Craig Dawson;
- Bastien Meupiyou;
- Pedro Lima (Lateral): emprestado ao Porto;
- Nélson Semedo (Lateral): fim de contrato;
- Rayan Aït-Nouri (Lateral): vendido ao Manchester City;
- Boubacar Traoré;
- Tommy Doyle;
- Joe Hodge;
- Chem Campbell;
- Pablo Sarabia;
- Chiquinho;
- Gonçalo Guedes;
- Fábio Silva (Atacante): vendido ao Borussia Dortmund;
- Matheus Cunha (Atacante): vendido ao Manchester United.
