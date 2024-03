Time de Jorge Jesus vence Al-Ittihad e bate recorde vitórias consecutivas; veja os gols do jogo

AL-Shahrani marcou o primeiro gol do Al-Hilal na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ittihad (Foto: Divulgação / Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 18:12 • Jidá (SAU)

O Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 2 a 0 em se classificou às semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Esta foi a terceira vitória do time de Jorge Jesus sobre a equipe de Marcelo Gallardo em um intervalo de 12 dias, e valeu o recorde de maior sequência de vitórias da história do futebol ao Al-Hilal (28).

Os gols do jogo foram marcados por Al-Shahrani, aos 16 minutos do segundo tempo, e pelo brasileiro Malcom, já nos acréscimos. Na semifinal da Champions Asiática, o Al-Hilal enfrentará o Al-Ain, dos Emirados Árabes, que eliminou o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, nas quartas de final.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Al-Hilal tinha vantagem de dois gols no placar (venceu a ida por 2 a 0) e teve de suportar uma tentativa de pressão do Al-Ittihad nos primeiros minutos do jogo. O time de Gallardo, no entanto, criou apenas uma chance de perigo no primeiro tempo, em finalização de fora da área de Romarinho. O chute beliscou a trave, e saiu pela linha de fundo.

Na segunda etapa, o Al-Hilal, que tinha começado a controlar um pouco mais a posse de bola, conseguiu chegar ao gol aos 16 minutos, em uma bela jogada coletiva pelo lado esquerdo: Al-Dawasari recebeu e esperou a ultrapassagem de Milinkovic-Savic; o sérvio partiu para cima da marcação e achou passe entre dois defensores para Al-Shahrani, que finalizou na pequena área para abrir o placar.

Aos 50 minutos da segunda etapa, o brasileiro Malcom fechou o placar e garantiu o recorde de vitórias para o Al-Hilal em jogada de contra-ataque, após receber uma bela enfiada de bola de Mitrovic, entre os defensores do Al-Ittihad.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O próximo jogo do Al-Hilal está marcado para o sábado (16), às 16h (hora de Brasília), diante do Dhamk, pelo Campeonato Saudita. O Al-Ittihad por sua vez, enfrenta o Al-Fateh no mesmo dia e horário, também pelo Campeonato Saudita.

