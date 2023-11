➡️ Servette x Roma: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pela Europa League



ESQUADRÃO DOMINANTE

Fechando a fase de grupos da Europa League, no grupo H está o melhor time da competição: o Bayer Leverkusen, 100% de aproveitamento e qualificado à próxima fase. Querendo já garantir o acesso às oitavas e pular os 16 avos, os comandados de Xabi Alonso precisam apenas empatar contra o lanterna zerado e já eliminado Hacken. No outro jogo do grupo, Qarabag e Molde, ambos com seis pontos, fazem um duelo crucial. Se o Qarabag, em condição de visitante vencer, garante a classificação por não poder ser alcançado no confronto direto; uma vitória do Molde por dois gols garante a qualificação sueca, e uma vitória dos mandantes por um gol levaria à disputa no saldo, resolvida no jogo final. Um empate deixaria os azeris na frente, mas com pontos iguais e tudo em aberto.