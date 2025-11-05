Time de David Luiz faz história e vence primeiro jogo na Champions League
Equipe triunfou sobre o Villarreal
O Pafos, do Chipre, escreveu um dos capítulos mais importante de sua curta história, nesta quarta-feira (5), ao conquistar sua primeira vitória na Champions League. Diante de um Alphamega Stadium lotado, a equipe comandada em campo por David Luiz venceu o Villarreal por 1 a 0, em jogo válido pela 4ª rodada da fase de liga da competição europeia.
O feito histórico veio em um jogo de enorme intensidade. O Pafos, que disputa sua primeira edição da Champions, mostrou organização defensiva e aproveitou ao máximo as oportunidades criadas. O gol da vitória saiu ainda no primeiro tempo, após cobrança de escanteio. Em meio à disputa na área, o zagueiro Luckassen subiu mais alto que a defesa espanhola e cabeceou firme para o fundo da rede, marcando o tento que entrou para a história do clube cipriota.
A partir daí, o duelo se transformou em um verdadeiro teste de resistência. Com David Luiz comandando a linha defensiva, o Pafos recuou as linhas e passou a se defender com cinco jogadores fixos na retaguarda. O time abriu mão da posse de bola – teve apenas 33% no segundo tempo –, mas compensou com disciplina tática e muita entrega. As defesas seguras e o bloqueio constante às investidas do Villarreal garantiram o resultado até o apito final.
Pafos faz história na Champions League
Fundado em 2014, o clube surgiu da fusão de duas equipes locais, com o objetivo de formar uma instituição capaz de competir em nível nacional e continental. Em apenas uma década, o Pafos saiu do anonimato para conquistar o Campeonato Cipriota de 2024/25, título que lhe deu acesso inédito à Champions League.
A trajetória de ascensão foi construída com forte presença estrangeira, especialmente de brasileiros. Além de David Luiz, nomes como Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva integram o elenco principal. Fora das quatro linhas, o setor de scout é liderado pelo brasileiro Pedro Henrique, símbolo da aposta do clube em um modelo internacional de gestão e captação de talentos.
Antes de chegar à fase de liga da Champions, o Pafos superou o Estrela Vermelha por 2 a 1 nos playoffs eliminatórios, resultado que garantiu sua estreia na principal competição de clubes da Europa. A vitória sobre o Villarreal, além de inédita, reforça o crescimento do clube, que em 2022 havia disputado apenas a Conference League, seu primeiro torneio continental.
