Time da Premier League elege brasileiro como melhor jogador do mês

Taça da Premier League (Foto: Paul Tellis/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 17:33 • Rio de Janeiro

O Wolverhampton anunciou, nesta sexta-feira (4), que André foi escolhido como o melhor jogador do clube do mês de setembro. O volante brasileiro saiu do Fluminense rumo ao futebol inglês no final de agosto. As boas atuações qualificaram o camisa 7 para uma nova convocação para a Seleção Brasileira.

➡️ 125 vezes! Confira quantas assistências Ganso deu por cada clube da sua carreira

André estreou pelos Wolves no dia 31 de agosto. No mês de setembreo, quando foi eleito melhor jogador, o volante completou quatro partidas. O time foi derrotado todas as quatro vezes. Apesar dos resultados negativos, o bom desempenho do volante animou os torcedores ingleses, que sonham com dias melhores para o clube.

O campeão da Libertadores pelo Fluminense recebeu inclusive um vídeo especial nas redes do clube inglês com todos os lances de uma partida. No jogo em questão, o volante da Seleção teve 100% de acerto nos passes. Na Premier League, desde que estreou, André soma um aproveitamento de 96%. A nível de comparação, o jogador tem média superior a Declan Rice (91%), Rodri (93%) e Mac Allister (89%), três dos principais volantes da liga.