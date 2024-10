Seleção Brasileira volta a jogar em Salvador depois de sete anos

Seleção Brasileira em partida pela Copa América 2019, na Arena Fonte Nova, em Salvador. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 16:24 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (4), a CBF divulgou que a Seleção Brasileira jogará na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A última vez que o Brasil jogou no estádio foi na Copa América de 2019.

O time comandado por Dorival Júnior vai enfrentar a Celeste, no dia 19 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será a última da Seleção no país neste ano.

Ao anunciar a escolha da Fonte Nova, a CBF agradece o apoio do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do presidente da Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga, do gerente de operações do estádio, Antônio Botelho, e do presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima. Salvador cumpre todas as exigências feitas pela CBF para a realização da partida, como centros de treinamentos de alto padrão, rede hoteleira e uma das maiores malhas aéreas para atender torcedores e delegações.

O primeiro jogo da Seleção após a inauguração da arena foi na Copa das Confederações em 2023, em um grande confronto entre Brasil e Itália. A Seleção venceu por 4 a 2, com gols de Neymar, Fred (duas vezes) e do baiano Dante.

Seleção Brasileira jogará em Salvador nas Eliminatórias de 2026. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na Copa do Mundo, o estádio ganhou o apelido de "Fonte dos Gols" pelos fãs do futebol no mundo inteiro pelos jogos emocionantes. Os torcedores comemoraram 24 gols durante o Mundial no estádio de Salvador, o mais bonito deles marcado pelo holandês Van Persie na goleada, de virada, da Holanda sobre a Espanha, por 5 a 1.No ano seguinte, o Brasil voltou a jogar lá. O time comandado por Dunga venceu o Peru por 3 a 0.

A Seleção Brasileira volta à campo na próxima quinta-feira (10), a partir das 21h (de Brasília), no estádio Nacional do Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Brasil está em quinto lugar na classificação, com 10 pontos, e tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.