Time da Premier League perde quatro pontos e se complica na tabela

18/03/2024

A briga contra o rebaixamento na Premier League ganhou um ingrediente a mais nesta segunda-feira (18). O Nottingham Forest, time dos brasileiros Murillo e Danilo, foi punido pela federação inglesa por burlar as regras financeiras da Premier League. O gancho é de quatro pontos na tabela, o que fez com que a equipe caísse para o 18º lugar, abrindo a zona de rebaixamento com 21 pontos.

A punição é bem semelhante com a sofrida pelo Everton recentemente. Os Toffes, que inicialmente perderiam dez pontos na tabela, tiveram o gancho reduzido para seis e subiu duas posições em fevereiro deste ano. No caso do Nottingham Forest, ao menos em um primeiro momento, a situação parece mais severa: após se livrar do rebaixamento na última rodada em 22/23, o clube retorna à posição incômoda na tabela.

O comunicado oficial da Premier League afirmou que "Em 15 de janeiro, o Nottingham Forest foi encaminhado a uma Comissão Independente, após identificar que o clube havia violado o limite de sustentabilidade e rentabilidade em 34,5 milhões de libras.

A comissão determinou a sanção de quatro pontos, porém, a pressão inicial da Premier League era de que o gancho fosse ainda maior, visto que a quebra de regra foi 77% mais grave em relação ao caso do Everton. O Nottingham Forest argumentou a favor da pena mínima, afirmando que o clube recusou diversas ofertas por Brennan Johnson, cria da base, que assinou com o Tottenham por 47 milhões de libras.

O clube afirmou que a venda da prata da casa ocorreu em prol da sustentabilidade financeira, mas a comissão não aceitou.

A punição chega logo após o Forest conseguir um empate suado contra o Luton Town, por 1 a 1, na rodada passada. Com a punição, o time fica na zona de rebaixamento, atrás do próprio Luton.