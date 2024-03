João Felix responde às vaias da torcida do Atlético de Madrid: ‘A torcida que está na bancada não sabe o que aconteceu aqui’

(Foto: Reprodução / Twitter Barcelona)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 10:24 • Madri (ESP)

No última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona foi até o Wanda Metropolitano para enfrentar o Atlético de Madrid neste domingo (17), após a vitória dos Culés por 3 a 0 sobre os Colchoneros. João Felix respondeu às vaias da torcida do Atlético de Madrid em entrevista à ESPN.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O português foi autor de um dos gols da vitória do clube catalão e as vaias ocorreram logo após a substituição do atacante. Além disso, João Felix aproveitou o momento para falar sobre as críticas que recebe por, supostamente, não ter uma boa relação com os seus antigos companheiros.

- Os torcedores que estão nas arquibancadas não sabem das coisas que aconteceram aqui durante o tempo em que estive lá. Como vocês podem ver, o que dizem de fora é que me dou mal com meus ex-companheiros, não é verdade. Parei para conversar com Samuel e Lemar e todos vieram me abraçar, conversar comigo, perguntar como está a família, perguntar como eu estava e assim por diante. Não tenho nada contra eles nem eles contra mim. O pessoal de fora não sabe o que passou aqui dentro, entendo perfeitamente as reações deles, mas talvez não seja eu o 'mal na fita' nisso - disse João Felix à ESPN.

Fizemos um jogo quase perfeito, três gols fora de casa, neste estádio e contra esse time, que defende bem, nós os conhecemos, foi um jogo perfeito. Procurei aproveitar ao máximo o jogo, sempre gosto de jogos contra times grandes, jogos picantes em que a torcida provoca um pouco mais - completou.

(Foto: PAU BARRENA / AFP)

O Barcelona volta a entrar em campo no dia 30 de março contra o Las Palmas, pela La Liga. Os catalães jogam em casa e se preparam para o confronto contra o PSG na Liga dos Campeões.